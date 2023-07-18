Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке расскажут про смерть родителей

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Разное. Курган, поликлиника, медики, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшей из-за теракта девочке расскажут про смерть родителей Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Четырнадцатилетней Ангелине, пострадавшей из-за теракта на Крымском мосту 17 июля, готовятся сообщить, что ее родители погибли в результате катастрофы. Сейчас девочка находится в сознании и идет на поправку.

«Девочка <…> останется в детской больнице Краснодара, где сегодня с ней начнут работать психологи — подготовят к новости, что родителей больше нет», — передает telegram-канал SHOT. Уточняется, что ее не станут перевозить в Москву для лечения. Сейчас она находится в стабильном состоянии и идет на поправку.

Украинская сторона устроила теракт на Крымском мосту 17 июля. В результате взрыва погибла супружеская пара, а их дочь пострадала и попала в больницу, передает RT. Также выяснилось, что девочка в результате трагедии потеряла память и не могла вспомнить имена своих родителей, пишет MK.RU.

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Четырнадцатилетней Ангелине, пострадавшей из-за теракта на Крымском мосту 17 июля, готовятся сообщить, что ее родители погибли в результате катастрофы. Сейчас девочка находится в сознании и идет на поправку. «Девочка <…> останется в детской больнице Краснодара, где сегодня с ней начнут работать психологи — подготовят к новости, что родителей больше нет», — передает telegram-канал SHOT. Уточняется, что ее не станут перевозить в Москву для лечения. Сейчас она находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Украинская сторона устроила теракт на Крымском мосту 17 июля. В результате взрыва погибла супружеская пара, а их дочь пострадала и попала в больницу, передает RT. Также выяснилось, что девочка в результате трагедии потеряла память и не могла вспомнить имена своих родителей, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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