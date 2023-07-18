Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке расскажут про смерть родителей

18 июля 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Пострадавшей из-за теракта девочке расскажут про смерть родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Четырнадцатилетней Ангелине, пострадавшей из-за теракта на Крымском мосту 17 июля, готовятся сообщить, что ее родители погибли в результате катастрофы. Сейчас девочка находится в сознании и идет на поправку. «Девочка <…> останется в детской больнице Краснодара, где сегодня с ней начнут работать психологи — подготовят к новости, что родителей больше нет», — передает telegram-канал SHOT. Уточняется, что ее не станут перевозить в Москву для лечения. Сейчас она находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Украинская сторона устроила теракт на Крымском мосту 17 июля. В результате взрыва погибла супружеская пара, а их дочь пострадала и попала в больницу, передает RT. Также выяснилось, что девочка в результате трагедии потеряла память и не могла вспомнить имена своих родителей, пишет MK.RU .

Четырнадцатилетней Ангелине, пострадавшей из-за теракта на Крымском мосту 17 июля, готовятся сообщить, что ее родители погибли в результате катастрофы. Сейчас девочка находится в сознании и идет на поправку. «Девочка <…> останется в детской больнице Краснодара, где сегодня с ней начнут работать психологи — подготовят к новости, что родителей больше нет», — передает telegram-канал SHOT. Уточняется, что ее не станут перевозить в Москву для лечения. Сейчас она находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Украинская сторона устроила теракт на Крымском мосту 17 июля. В результате взрыва погибла супружеская пара, а их дочь пострадала и попала в больницу, передает RT. Также выяснилось, что девочка в результате трагедии потеряла память и не могла вспомнить имена своих родителей, пишет MK.RU.