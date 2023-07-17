Тюменские фермеры начали избавляться от сельского бизнеса из-за убытков

Тюменские аграрии выставили на продажу больше десяти фермерских хозяйств в июле 2023 года

Из-за убытков аграрии вынуждены закрывать фермы и продавать помещения и скот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени на продажу в июле 2023 года выставили на продажу больше десятка ферм и крестьянских хозяйств. Объявления размещены на электронной доске «Авито».

«Продаю фермерское хозяйство в 45 км от Тюмени. В состав бизнеса входят: индивидуальный жилой дом с земельными участками, хозяйственными постройками и трансформаторной подстанцией, два земельных участка сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства. Цена — 5 миллионов рублей», — пишет автор одного из объявлений.

В большинстве случаев, на продажу выставлены фермы, предназначенные для разведения крупного рогатого скота. По словам владельца одной таких ферм, продавать бизнес вынуждают финансовые обстоятельства. «Прибыли почти нет, расходы с каждым годом растут, субсидий больше не становится, а наоборот отменяют периодически. Плюс лето очень сухое, в этом году уйду в очень большой минус, если не продам», — пояснил фермер в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что в мясном животноводстве Тюменской области наметился серьезный кризис. Аграрии намерены обратиться в Минсельхоз и Совет Федерации с жалобой на региональные власти.