17 июля 2023

Тюменские фермеры начали избавляться от сельского бизнеса из-за убытков

Тюменские аграрии выставили на продажу больше десяти фермерских хозяйств в июле 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, поле, урожай, мужики сидят, аграрии, сельское хозяйство
Из-за убытков аграрии вынуждены закрывать фермы и продавать помещения и скот Фото:

В Тюмени на продажу в июле 2023 года выставили на продажу больше десятка ферм и крестьянских хозяйств. Объявления размещены на электронной доске «Авито».

«Продаю фермерское хозяйство в 45 км от Тюмени. В состав бизнеса входят: индивидуальный жилой дом с земельными участками, хозяйственными постройками и трансформаторной подстанцией, два земельных участка сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства. Цена — 5 миллионов рублей», — пишет автор одного из объявлений.

В большинстве случаев, на продажу выставлены фермы, предназначенные для разведения крупного рогатого скота. По словам владельца одной таких ферм, продавать бизнес вынуждают финансовые обстоятельства. «Прибыли почти нет, расходы с каждым годом растут, субсидий больше не становится, а наоборот отменяют периодически. Плюс лето очень сухое, в этом году уйду в очень большой минус, если не продам», — пояснил фермер в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что в мясном животноводстве Тюменской области наметился серьезный кризис. Аграрии намерены обратиться в Минсельхоз и Совет Федерации с жалобой на региональные власти.

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В Тюмени на продажу в июле 2023 года выставили на продажу больше десятка ферм и крестьянских хозяйств. Объявления размещены на электронной доске «Авито». «Продаю фермерское хозяйство в 45 км от Тюмени. В состав бизнеса входят: индивидуальный жилой дом с земельными участками, хозяйственными постройками и трансформаторной подстанцией, два земельных участка сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства. Цена — 5 миллионов рублей», — пишет автор одного из объявлений. В большинстве случаев, на продажу выставлены фермы, предназначенные для разведения крупного рогатого скота. По словам владельца одной таких ферм, продавать бизнес вынуждают финансовые обстоятельства. «Прибыли почти нет, расходы с каждым годом растут, субсидий больше не становится, а наоборот отменяют периодически. Плюс лето очень сухое, в этом году уйду в очень большой минус, если не продам», — пояснил фермер в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что в мясном животноводстве Тюменской области наметился серьезный кризис. Аграрии намерены обратиться в Минсельхоз и Совет Федерации с жалобой на региональные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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