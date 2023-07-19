19 июля 2023

На тюменский аэропорт завели уголовное дело после инцидента с самолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Инцидент произошел в июне этого года. Фото:

Уральская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента с самолетом в тюменском аэропорту «Рощино», в результате чего было возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своих соцсетях.

«Причиной инцидента явилось нарушение персоналом наземного обслуживания АО „Аэропорт Рощино“ технологии выполнения работ по буксировке судна, а также разрешение диспетчера руления на установку воздушного судна на стоянку, не предусмотренную для данного типа самолетов. Транспортный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — указано в telegram-канале ведомства.

17 июня на аэродроме «Рощино» случился инцидент с самолетом Boeing-737-800. При его буксировке персонал допустил столкновение левого крыла с мачтой освещения, в результате чего воздушное судно авиакомпании «Северный Ветер» получило повреждения на сумму свыше 6 миллионов рублей. Самолет должен был лететь в Бишкек. На борту находились 134 пассажира, из них — 28 дети.

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Уральская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента с самолетом в тюменском аэропорту «Рощино», в результате чего было возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своих соцсетях. «Причиной инцидента явилось нарушение персоналом наземного обслуживания АО „Аэропорт Рощино“ технологии выполнения работ по буксировке судна, а также разрешение диспетчера руления на установку воздушного судна на стоянку, не предусмотренную для данного типа самолетов. Транспортный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — указано в telegram-канале ведомства. 17 июня на аэродроме «Рощино» случился инцидент с самолетом Boeing-737-800. При его буксировке персонал допустил столкновение левого крыла с мачтой освещения, в результате чего воздушное судно авиакомпании «Северный Ветер» получило повреждения на сумму свыше 6 миллионов рублей. Самолет должен был лететь в Бишкек. На борту находились 134 пассажира, из них — 28 дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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