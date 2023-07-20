Кандидаты в тюменские губернаторы принесут документы на выборы одновременно

20 июля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Кандидаты в губернаторы Тюменской области придут в избирком в один день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все трое кандидатов в тюменские губернаторы принесут документы в облизбирком одновременно, в пятницу. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда. «Предполагается, что кандидатов придется разводить по времени, чтобы не дестабилизировать работу. Подписи муниципальных депутатов у всех уже собраны и заверены у нотариуса. Для чего политики оттянули подачу документов для регистрации — неизвестно», — поделился источник агентства. Первым документы для регистрации подал губернатор Александр Моор. Он поблагодарил депутатов, оставивших подписи в его поддержку при прохождении муниципального фильтра.

Все трое кандидатов в тюменские губернаторы принесут документы в облизбирком одновременно, в пятницу. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда. «Предполагается, что кандидатов придется разводить по времени, чтобы не дестабилизировать работу. Подписи муниципальных депутатов у всех уже собраны и заверены у нотариуса. Для чего политики оттянули подачу документов для регистрации — неизвестно», — поделился источник агентства. Первым документы для регистрации подал губернатор Александр Моор. Он поблагодарил депутатов, оставивших подписи в его поддержку при прохождении муниципального фильтра.