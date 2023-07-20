Кандидаты в тюменские губернаторы принесут документы на выборы одновременно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, коридор, чиновники, депутаты в отпуске, правительственный коридор
Кандидаты в губернаторы Тюменской области придут в избирком в один день Фото:

Все трое кандидатов в тюменские губернаторы принесут документы в облизбирком одновременно, в пятницу. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда.

«Предполагается, что кандидатов придется разводить по времени, чтобы не дестабилизировать работу. Подписи муниципальных депутатов у всех уже собраны и заверены у нотариуса. Для чего политики оттянули подачу документов для регистрации — неизвестно», — поделился источник агентства.

Первым документы для регистрации подал губернатор Александр Моор. Он поблагодарил депутатов, оставивших подписи в его поддержку при прохождении муниципального фильтра.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все трое кандидатов в тюменские губернаторы принесут документы в облизбирком одновременно, в пятницу. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда. «Предполагается, что кандидатов придется разводить по времени, чтобы не дестабилизировать работу. Подписи муниципальных депутатов у всех уже собраны и заверены у нотариуса. Для чего политики оттянули подачу документов для регистрации — неизвестно», — поделился источник агентства. Первым документы для регистрации подал губернатор Александр Моор. Он поблагодарил депутатов, оставивших подписи в его поддержку при прохождении муниципального фильтра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...