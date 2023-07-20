Кандидаты в тюменские губернаторы принесут документы на выборы одновременно

Кандидаты в губернаторы Тюменской области придут в избирком в один день
Все трое кандидатов в тюменские губернаторы принесут документы в облизбирком одновременно, в пятницу. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда.
«Предполагается, что кандидатов придется разводить по времени, чтобы не дестабилизировать работу. Подписи муниципальных депутатов у всех уже собраны и заверены у нотариуса. Для чего политики оттянули подачу документов для регистрации — неизвестно», — поделился источник агентства.
Первым документы для регистрации подал губернатор Александр Моор. Он поблагодарил депутатов, оставивших подписи в его поддержку при прохождении муниципального фильтра.
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