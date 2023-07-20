Губернатор Моор поблагодарил депутатов Тюменской области, ЯНАО и ХМАО за поддержку

20 июля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Моор поблагодарил депутатов «тюменской матрешки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил благодарность депутатам, поставившим подписи за его повторное выдвижение на пост главы региона. В своем обращении он назвал представителей всей «тюменской матрешки», отметив важность их поддержки. «Спасибо депутатам поселений, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа за доверие и поддержку», — написал Моор в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что эта поддержка «многое для меня значит». Он также акцентировал внимание на том, что собрано более 200 подписей от тех, кто представляет подавляющее большинство жителей «тюменской матрешки». Ранее URA.RU сообщало, что Моор сегодня подал документы на участие в выборах в областную избирательную комиссию. Он стал первым из кандидатов в тюменские губернаторы, кто пришел на регистрацию.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил благодарность депутатам, поставившим подписи за его повторное выдвижение на пост главы региона. В своем обращении он назвал представителей всей «тюменской матрешки», отметив важность их поддержки. «Спасибо депутатам поселений, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа за доверие и поддержку», — написал Моор в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что эта поддержка «многое для меня значит». Он также акцентировал внимание на том, что собрано более 200 подписей от тех, кто представляет подавляющее большинство жителей «тюменской матрешки». Ранее URA.RU сообщало, что Моор сегодня подал документы на участие в выборах в областную избирательную комиссию. Он стал первым из кандидатов в тюменские губернаторы, кто пришел на регистрацию.