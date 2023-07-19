19 июля 2023

В Тюмени работница присвоила себе деньги магазина и проиграла их в казино

В Тюмени полиция поймала сотрудницу магазина, присвоившую себе полтора миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка проиграла все деньги в онлайн-казино Фото:

В Тюмени задержали девушку, подозреваемую в присвоении и растрате денег строительного магазина, где она работала кассиршей. Как выяснили в УМВД по Тюменской области, женщина два года брала деньги из кассы и играла в онлайн-казино, однако не смогла на этом заработать.

«Подозреваемая 1986 года рождения задержана по горячим следам. Женщина работала в данном магазине длительное время. Как удалось установить, на протяжении двух лет, имея доступ к кассе, она присваивала различные суммы. Деньги проигрывала в онлайн-казино», — сообщили в региональном ведомстве.

Пропажей денег изначально заинтересовался собственник магазина, обнаруживший недостачу в полтора миллиона рублей. В итоге сотрудники полиции установили причастность одной из сотрудниц точки. Сейчас тюменке грозит до 10 лет лишения свободы по 4 части статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

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В Тюмени задержали девушку, подозреваемую в присвоении и растрате денег строительного магазина, где она работала кассиршей. Как выяснили в УМВД по Тюменской области, женщина два года брала деньги из кассы и играла в онлайн-казино, однако не смогла на этом заработать. «Подозреваемая 1986 года рождения задержана по горячим следам. Женщина работала в данном магазине длительное время. Как удалось установить, на протяжении двух лет, имея доступ к кассе, она присваивала различные суммы. Деньги проигрывала в онлайн-казино», — сообщили в региональном ведомстве. Пропажей денег изначально заинтересовался собственник магазина, обнаруживший недостачу в полтора миллиона рублей. В итоге сотрудники полиции установили причастность одной из сотрудниц точки. Сейчас тюменке грозит до 10 лет лишения свободы по 4 части статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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