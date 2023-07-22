В Тюменцев предупредили о дожде, граде и грозах

В Тюмени 24 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы и град
В Тюменской области днем 24 июля ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и град. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
«Температура воздуха 24 июля составит от +20 до +25 градусов. Скорость ветра от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы ветра обещают до 18 метров в секунду», — передает прогноз департамента информационный центр правительства региона.
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