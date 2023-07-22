В Тюменцев предупредили о дожде, граде и грозах

В Тюменской области 24 июля ожидаются дожди, грозы и град

23 июля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Тюмени 24 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы и град Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области днем 24 июля ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и град. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. «Температура воздуха 24 июля составит от +20 до +25 градусов. Скорость ветра от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы ветра обещают до 18 метров в секунду», — передает прогноз департамента информационный центр правительства региона.

В Тюменской области днем 24 июля ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и град. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. «Температура воздуха 24 июля составит от +20 до +25 градусов. Скорость ветра от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы ветра обещают до 18 метров в секунду», — передает прогноз департамента информационный центр правительства региона.