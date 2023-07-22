22 июля 2023
21 июля 2023

В Тюменцев предупредили о дожде, граде и грозах

В Тюменской области 24 июля ожидаются дожди, грозы и град
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
В Тюмени 24 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы и град Фото:

В Тюменской области днем 24 июля ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и град. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

«Температура воздуха 24 июля составит от +20 до +25 градусов. Скорость ветра от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы ветра обещают до 18 метров в секунду», — передает прогноз департамента информационный центр правительства региона.

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В Тюменской области днем 24 июля ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и град. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. «Температура воздуха 24 июля составит от +20 до +25 градусов. Скорость ветра от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы ветра обещают до 18 метров в секунду», — передает прогноз департамента информационный центр правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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