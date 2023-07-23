Солдаты ВСУ пожаловались на ситуацию на одесском направлении

Солдат ВСУ: обстановка на одесском направлении сложная
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, джавелин, stock
На одесском направлении находятся много солдат ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На одесском направлении в настоящий момент находятся много российских солдат, имеющих хорошее вооружение. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Здесь [на одесском направлении] много русских. <…> У них больше оружия, больше снарядов и больше людей», — подчеркнул украинский боец в разговоре с журналистом американского телеканала CNN Алексом Марквардтом. Собеседник корреспондента рассказал, что для ВСУ обстановка на фронте складывается сложно, российские солдаты постоянно ведут огонь, а также минируют направление.

ВС РФ начали атаковать Одессу после теракта Украины на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В ходе атак российские силы уничтожили пункты, где ВСУ готовили теракты против РФ. После ударов по городу также были уничтожены объекты логистики в Одесской области.

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На одесском направлении в настоящий момент находятся много российских солдат, имеющих хорошее вооружение. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Здесь [на одесском направлении] много русских. <…> У них больше оружия, больше снарядов и больше людей», — подчеркнул украинский боец в разговоре с журналистом американского телеканала CNN Алексом Марквардтом. Собеседник корреспондента рассказал, что для ВСУ обстановка на фронте складывается сложно, российские солдаты постоянно ведут огонь, а также минируют направление. ВС РФ начали атаковать Одессу после теракта Украины на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В ходе атак российские силы уничтожили пункты, где ВСУ готовили теракты против РФ. После ударов по городу также были уничтожены объекты логистики в Одесской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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