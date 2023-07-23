Солдаты ВСУ пожаловались на ситуацию на одесском направлении

Солдат ВСУ: обстановка на одесском направлении сложная

23 июля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

На одесском направлении находятся много солдат ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На одесском направлении в настоящий момент находятся много российских солдат, имеющих хорошее вооружение. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Здесь [на одесском направлении] много русских. <…> У них больше оружия, больше снарядов и больше людей», — подчеркнул украинский боец в разговоре с журналистом американского телеканала CNN Алексом Марквардтом. Собеседник корреспондента рассказал, что для ВСУ обстановка на фронте складывается сложно, российские солдаты постоянно ведут огонь, а также минируют направление. ВС РФ начали атаковать Одессу после теракта Украины на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В ходе атак российские силы уничтожили пункты, где ВСУ готовили теракты против РФ. После ударов по городу также были уничтожены объекты логистики в Одесской области.

На одесском направлении в настоящий момент находятся много российских солдат, имеющих хорошее вооружение. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Здесь [на одесском направлении] много русских. <…> У них больше оружия, больше снарядов и больше людей», — подчеркнул украинский боец в разговоре с журналистом американского телеканала CNN Алексом Марквардтом. Собеседник корреспондента рассказал, что для ВСУ обстановка на фронте складывается сложно, российские солдаты постоянно ведут огонь, а также минируют направление. ВС РФ начали атаковать Одессу после теракта Украины на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В ходе атак российские силы уничтожили пункты, где ВСУ готовили теракты против РФ. После ударов по городу также были уничтожены объекты логистики в Одесской области.