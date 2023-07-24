Как рассказала тюменка, провалы на участке дороги после дождей возникают регулярно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени провалился участок дороги на улице Николая Семенова. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница. По ее словам, провалы на этом участке после дождей возникают регулярно.

«А куда надо обратиться с просьбой о капитальном ремонте улицы Николая Семенова в Тюмени, которая несколько раз за лето проваливается? <…> Ее только латают, чего хватает до следующего дождя, потом опять провалы. А где не провалы — холмы», — написала тюменка.

На вопрос жительницы официальная группа мэрии сообщила, что по итогам оценки состояния дороги выявлена потребность в ее капитальном ремонте. «Учитывая результаты проведенного ранее ранжирования в отношении объектов, не имеющих проектную документацию, [ремонт] ул. Н. Семенова не планируется в 2023 году. Ранжирование автомобильных дорог осуществляется ежегодно, разработка проектной документации будет планироваться исходя из его результатов, подготовка которых будет осуществлена в последующие годы. При проседании асфальтового покрытия подрядной организацией Службы заказчика по благоустройству ВАО г. Тюмени выполняются работы по его восстановлению», — добавили в группе администрации Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на фоне ливней частично размыло мост на окружной дороге. По этой причине на окружной дороге временного ограничили движение транспорта.

Фото: Александра Цантон в соцсети «ВКонтакте»