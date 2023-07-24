Челябинка украла вещей на 1,3 млн рублей с Wildberries через свой пункт выдачи. Фото

25 июля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Женщина отказывалась от заказов, а после возврата денег забирала вещи себе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесвумен из Еткульского района Челябинской области украла вещей на 1,3 миллиона рублей с Wildberries, открыв свой пункт выдачи. О том, что ее вычислили по IP-адресу, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина 1980 года рождения получила почти 1,3 миллиона рублей через мошенническую схему на известном маркетплейсе. Полицейские определили IP-адреса злоумышленницы и ключи доступа к аккаунту, использованному для мошенничества», — уточнили URA.RU в ведомстве. Предпринимательница отслеживала доставку в личном кабинете и перед поступлением отказывалась от получения. Деньги возвращали, но товар в пункт выдачи поступал. Женщина забирала покупки и отправляла пустые упаковки назад. Она сделала несколько заказов, каждый из которых был на сумму более 300 тысяч рублей. На подозреваемую завели уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Женщина использовала свой пункт выдачи в мошеннической схеме фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Бизнесвумен из Еткульского района Челябинской области украла вещей на 1,3 миллиона рублей с Wildberries, открыв свой пункт выдачи. О том, что ее вычислили по IP-адресу, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина 1980 года рождения получила почти 1,3 миллиона рублей через мошенническую схему на известном маркетплейсе. Полицейские определили IP-адреса злоумышленницы и ключи доступа к аккаунту, использованному для мошенничества», — уточнили URA.RU в ведомстве. Предпринимательница отслеживала доставку в личном кабинете и перед поступлением отказывалась от получения. Деньги возвращали, но товар в пункт выдачи поступал. Женщина забирала покупки и отправляла пустые упаковки назад. Она сделала несколько заказов, каждый из которых был на сумму более 300 тысяч рублей. На подозреваемую завели уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.