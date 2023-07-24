24 июля 2023

Челябинка украла вещей на 1,3 млн рублей с Wildberries через свой пункт выдачи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, смартфон в руке, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Женщина отказывалась от заказов, а после возврата денег забирала вещи себе Фото:

Бизнесвумен из Еткульского района Челябинской области украла вещей на 1,3 миллиона рублей с Wildberries, открыв свой пункт выдачи. О том, что ее вычислили по IP-адресу, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Женщина 1980 года рождения получила почти 1,3 миллиона рублей через мошенническую схему на известном маркетплейсе. Полицейские определили IP-адреса злоумышленницы и ключи доступа к аккаунту, использованному для мошенничества», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Предпринимательница отслеживала доставку в личном кабинете и перед поступлением отказывалась от получения. Деньги возвращали, но товар в пункт выдачи поступал. Женщина забирала покупки и отправляла пустые упаковки назад. Она сделала несколько заказов, каждый из которых был на сумму более 300 тысяч рублей.

На подозреваемую завели уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Женщина использовала свой пункт выдачи в мошеннической схеме
Женщина использовала свой пункт выдачи в мошеннической схеме

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Бизнесвумен из Еткульского района Челябинской области украла вещей на 1,3 миллиона рублей с Wildberries, открыв свой пункт выдачи. О том, что ее вычислили по IP-адресу, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина 1980 года рождения получила почти 1,3 миллиона рублей через мошенническую схему на известном маркетплейсе. Полицейские определили IP-адреса злоумышленницы и ключи доступа к аккаунту, использованному для мошенничества», — уточнили URA.RU в ведомстве. Предпринимательница отслеживала доставку в личном кабинете и перед поступлением отказывалась от получения. Деньги возвращали, но товар в пункт выдачи поступал. Женщина забирала покупки и отправляла пустые упаковки назад. Она сделала несколько заказов, каждый из которых был на сумму более 300 тысяч рублей. На подозреваемую завели уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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