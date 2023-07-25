Тюменского лидера «Партии пенсионеров» полностью отстранили от выборов

Руководство «Партии пенсионеров» не внесло в партсписок главу тюменской ячейки Владимира Селиванова
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава «пенсионеров» Селиванов не будет избираться в гордуму Тюмени Фото:

Руководство «Партии пенсионеров» полностью отстранило от выборов главу тюменского отделения Владимира Селиванова. Его не поставили в партийный список в гордуму. Список предоставил источник URA.RU.

«Партсписок уже отправлен в территориальный избирком Восточного округа Тюмени. В него не поставили Селиванова. Ему приходится расплачиваться за попытку намеренного слива выборов в гордуму Тюмени», — поделился собеседник агентства.

Ранее Владимир Селиванов попытался саботировать выборы партии в Тюмени. По данным агентства, Селиванов хотел слить выборы «пенсионеров» в гордуму, объяснив это отсутствием финансирования и человеческих ресурсов. Саботаж раскрылся, после чего руководство партии оттеснило партийца от принятия решений.

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Руководство «Партии пенсионеров» полностью отстранило от выборов главу тюменского отделения Владимира Селиванова. Его не поставили в партийный список в гордуму. Список предоставил источник URA.RU. «Партсписок уже отправлен в территориальный избирком Восточного округа Тюмени. В него не поставили Селиванова. Ему приходится расплачиваться за попытку намеренного слива выборов в гордуму Тюмени», — поделился собеседник агентства. Ранее Владимир Селиванов попытался саботировать выборы партии в Тюмени. По данным агентства, Селиванов хотел слить выборы «пенсионеров» в гордуму, объяснив это отсутствием финансирования и человеческих ресурсов. Саботаж раскрылся, после чего руководство партии оттеснило партийца от принятия решений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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