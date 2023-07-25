Тюменского лидера «Партии пенсионеров» полностью отстранили от выборов

Руководство «Партии пенсионеров» полностью отстранило от выборов главу тюменского отделения Владимира Селиванова. Его не поставили в партийный список в гордуму. Список предоставил источник URA.RU.
«Партсписок уже отправлен в территориальный избирком Восточного округа Тюмени. В него не поставили Селиванова. Ему приходится расплачиваться за попытку намеренного слива выборов в гордуму Тюмени», — поделился собеседник агентства.
Ранее Владимир Селиванов попытался саботировать выборы партии в Тюмени. По данным агентства, Селиванов хотел слить выборы «пенсионеров» в гордуму, объяснив это отсутствием финансирования и человеческих ресурсов. Саботаж раскрылся, после чего руководство партии оттеснило партийца от принятия решений.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.