Ячейка «Партии пенсионеров» в ХМАО лишила тюменского лидера влияния в регионе. Инсайд

24 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

«Партия пенсионеров» готовит кандидатов на выборы в гордуму Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский лидер «Партии пенсионеров» Владимир Селиванов потерял влияние в регионе. Югорская ячейка при поддержке ЦК в Москве оттеснила его от принятия важных аппаратных решений. Об этом URA.RU сообщил близкий к партии источник. «Селиванов был официальным помощником справедливоросса Владимира Пискайкина, депутата Тюменского областного заксобрания. По слухам, Селиванов пытался слить выборы „пенсионеров“ в гордуму, объяснив это отсутствием финансирования и человеческих ресурсов. Когда саботаж вскрылся, партактив ХМАО обратился в ЦК, и Москва встала на сторону югорчан. На минувшем съезде списки кандидатов, выдвинутых ЦК, заверили. Партия вступает в предвыборную гонку за места в гордуме Тюмени», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции находится документ, подтверждающий проведение заседания Президиума ЦК партии по вопросу выдвижения кандидатов на выборы в гордуму Тюмени по единому избирательному округу и одномандатным округам. Связаться с Селивановым на момент публикации новости не удалось, он не отвечает на звонки корреспондентов редакции. На момент публикации новости он, согласно данным из ЕГРЮЛ, остается председателем правления тюменской ячейки. В ЦК «Партии пенсионеров» направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что «Партия пенсионеров» рискует пропустить осенние выборы в гордуму Тюмени из-за нехватки ресурсов и финансирования. Позже источник агентства сообщил, что югорское отделение партии обратилось за помощью в ЦК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский лидер «Партии пенсионеров» Владимир Селиванов потерял влияние в регионе. Югорская ячейка при поддержке ЦК в Москве оттеснила его от принятия важных аппаратных решений. Об этом URA.RU сообщил близкий к партии источник. «Селиванов был официальным помощником справедливоросса Владимира Пискайкина, депутата Тюменского областного заксобрания. По слухам, Селиванов пытался слить выборы „пенсионеров“ в гордуму, объяснив это отсутствием финансирования и человеческих ресурсов. Когда саботаж вскрылся, партактив ХМАО обратился в ЦК, и Москва встала на сторону югорчан. На минувшем съезде списки кандидатов, выдвинутых ЦК, заверили. Партия вступает в предвыборную гонку за места в гордуме Тюмени», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции находится документ, подтверждающий проведение заседания Президиума ЦК партии по вопросу выдвижения кандидатов на выборы в гордуму Тюмени по единому избирательному округу и одномандатным округам. Связаться с Селивановым на момент публикации новости не удалось, он не отвечает на звонки корреспондентов редакции. На момент публикации новости он, согласно данным из ЕГРЮЛ, остается председателем правления тюменской ячейки. В ЦК «Партии пенсионеров» направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что «Партия пенсионеров» рискует пропустить осенние выборы в гордуму Тюмени из-за нехватки ресурсов и финансирования. Позже источник агентства сообщил, что югорское отделение партии обратилось за помощью в ЦК.