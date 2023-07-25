Борщевик может спровоцировать сильный ожог на коже Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне Казарово улицы зарастают травой и опасным борщевиком, высотой с человека. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Все улицы заросли ивняком, борщевиком, травой, выше человеческого роста. И просто какое-то безвыходное положение у жителей. <…> Постоянно обращаемся в управу к нашему квартальному, он не может повлиять на подрядчиков», — рассказала агентству Анна Прокурат.

В администрации Тюмени URA.RU сообщили, что скос травы в этом районе ведется. Также там отметили, что продолжается работа по привлечению к ответственности подрядной организации. «По состоянию на сегодняшний день в мкр. Казарово зафиксирован МТЗ для скоса травы, универсальный погрузчик, производящий очистку и профилирование канав, шесть рабочих из них трое с ручными косилками. За вчерашний день зафиксирована отсыпка (ямочный ремонт) фрезерованным асфальтобетонным материалом переулка 2-й Мостовой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Фото: Анна Прокурат в соцсети «ВКонакте»