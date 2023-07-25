В Тюмени улица заросла опасным растением, высотой с человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чердынь, борщевик
Борщевик может спровоцировать сильный ожог на коже Фото:

В Тюмени в микрорайоне Казарово улицы зарастают травой и опасным борщевиком, высотой с человека. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Все улицы заросли ивняком, борщевиком, травой, выше человеческого роста. И просто какое-то безвыходное положение у жителей. <…> Постоянно обращаемся в управу к нашему квартальному, он не может повлиять на подрядчиков», — рассказала агентству Анна Прокурат.

В администрации Тюмени URA.RU сообщили, что скос травы в этом районе ведется. Также там отметили, что продолжается работа по привлечению к ответственности подрядной организации. «По состоянию на сегодняшний день в мкр. Казарово зафиксирован МТЗ для скоса травы, универсальный погрузчик, производящий очистку и профилирование канав, шесть рабочих из них трое с ручными косилками. За вчерашний день зафиксирована отсыпка (ямочный ремонт) фрезерованным асфальтобетонным материалом переулка 2-й Мостовой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

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В Тюмени в микрорайоне Казарово улицы зарастают травой и опасным борщевиком, высотой с человека. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Все улицы заросли ивняком, борщевиком, травой, выше человеческого роста. И просто какое-то безвыходное положение у жителей. <…> Постоянно обращаемся в управу к нашему квартальному, он не может повлиять на подрядчиков», — рассказала агентству Анна Прокурат. В администрации Тюмени URA.RU сообщили, что скос травы в этом районе ведется. Также там отметили, что продолжается работа по привлечению к ответственности подрядной организации. «По состоянию на сегодняшний день в мкр. Казарово зафиксирован МТЗ для скоса травы, универсальный погрузчик, производящий очистку и профилирование канав, шесть рабочих из них трое с ручными косилками. За вчерашний день зафиксирована отсыпка (ямочный ремонт) фрезерованным асфальтобетонным материалом переулка 2-й Мостовой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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