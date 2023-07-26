Baza: в Магадане накрыли крупный наркошоп, работавший по всей России

Следователи раскрыли организованную преступную группировку в Магадане, которая торговала наркотическими веществами по всей России. Об этом сообщили в соцсетях.
«Следователи раскрыли ОПГ в Магадане, торговавшую наркотиками по всей России», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что у нее было 22 филиала по всей стране. По информации канала, в ОПГ имелись подразделения вербовщиков, кураторов, фасовщиков, курьеров, а также розничных и оптовых закладчиков. В Магадане группировка имела главный отдел, из которого руководила всеми операторами магазина.
Как пишет Baza, следователи установили только восьмерых сотрудников сети, которым грозят сроки за участие в преступном сообществе и наркоторговлю. Однако организаторов группировки установить не удалось.
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