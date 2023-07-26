Baza: в Магадане накрыли крупный наркошоп, работавший по всей России

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, пистолет, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
ОПГ имела 22 филиала по всей стране Фото:

Следователи раскрыли организованную преступную группировку в Магадане, которая торговала наркотическими веществами по всей России. Об этом сообщили в соцсетях.

«Следователи раскрыли ОПГ в Магадане, торговавшую наркотиками по всей России», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что у нее было 22 филиала по всей стране. По информации канала, в ОПГ имелись подразделения вербовщиков, кураторов, фасовщиков, курьеров, а также розничных и оптовых закладчиков. В Магадане группировка имела главный отдел, из которого руководила всеми операторами магазина.

Как пишет Baza, следователи установили только восьмерых сотрудников сети, которым грозят сроки за участие в преступном сообществе и наркоторговлю. Однако организаторов группировки установить не удалось.

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Следователи раскрыли организованную преступную группировку в Магадане, которая торговала наркотическими веществами по всей России. Об этом сообщили в соцсетях. «Следователи раскрыли ОПГ в Магадане, торговавшую наркотиками по всей России», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что у нее было 22 филиала по всей стране. По информации канала, в ОПГ имелись подразделения вербовщиков, кураторов, фасовщиков, курьеров, а также розничных и оптовых закладчиков. В Магадане группировка имела главный отдел, из которого руководила всеми операторами магазина. Как пишет Baza, следователи установили только восьмерых сотрудников сети, которым грозят сроки за участие в преступном сообществе и наркоторговлю. Однако организаторов группировки установить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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