Baza: в Магадане накрыли крупный наркошоп, работавший по всей России 26 июля 2023 в 21:50 Размер текста - 17 + ОПГ имела 22 филиала по всей стране Фото: Анна Майорова © URA.RU Следователи раскрыли организованную преступную группировку в Магадане, которая торговала наркотическими веществами по всей России. Об этом сообщили в соцсетях. «Следователи раскрыли ОПГ в Магадане, торговавшую наркотиками по всей России», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что у нее было 22 филиала по всей стране. По информации канала, в ОПГ имелись подразделения вербовщиков, кураторов, фасовщиков, курьеров, а также розничных и оптовых закладчиков. В Магадане группировка имела главный отдел, из которого руководила всеми операторами магазина. Как пишет Baza, следователи установили только восьмерых сотрудников сети, которым грозят сроки за участие в преступном сообществе и наркоторговлю. Однако организаторов группировки установить не удалось. Следователи раскрыли организованную преступную группировку в Магадане, которая торговала наркотическими веществами по всей России. Об этом сообщили в соцсетях. «Следователи раскрыли ОПГ в Магадане, торговавшую наркотиками по всей России», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что у нее было 22 филиала по всей стране. По информации канала, в ОПГ имелись подразделения вербовщиков, кураторов, фасовщиков, курьеров, а также розничных и оптовых закладчиков. В Магадане группировка имела главный отдел, из которого руководила всеми операторами магазина. Как пишет Baza, следователи установили только восьмерых сотрудников сети, которым грозят сроки за участие в преступном сообществе и наркоторговлю. Однако организаторов группировки установить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям