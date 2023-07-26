Тюменец пообещал вернуть угнанное авто владельцу после прогулки по городу

27 июля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Свою вину мужчина признал и сообщил, что он хотел прогуляться по ночному городу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени угнал машину с целью прокатиться по ночному городу, а после пообещал вернуть автомобиль владельцу. Однако мужчину задержали местные жители, так как он совершал опасные маневры на дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Выскочив на улицу, мужчина увидел, что его машина марки „Datsun“ уехала. Потерпевший позвонил на свой мобильный телефон, оставленный в угнанном транспорте. Угонщик ответил на звонок и сообщил хозяину, что покатается, а потом вернет имущество владельцу», — рассказали в ведомстве. Свою вину мужчина признал и сообщил, что он хотел прогуляться по ночному городу. Известно, что тюменец ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Житель Тюмени угнал машину с целью прокатиться по ночному городу, а после пообещал вернуть автомобиль владельцу. Однако мужчину задержали местные жители, так как он совершал опасные маневры на дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Выскочив на улицу, мужчина увидел, что его машина марки „Datsun“ уехала. Потерпевший позвонил на свой мобильный телефон, оставленный в угнанном транспорте. Угонщик ответил на звонок и сообщил хозяину, что покатается, а потом вернет имущество владельцу», — рассказали в ведомстве. Свою вину мужчина признал и сообщил, что он хотел прогуляться по ночному городу. Известно, что тюменец ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.