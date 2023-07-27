27 июля 2023

Трампу предъявлен новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов

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Трампу предъявили дополнительное обвинение Фото:

Бывшему американскому лидеру, члену Республиканской партии Дональду Трампу предъявили новое обвинение в незаконном хранении оборонной информации. Об этом говорится в документе, поступившем накануне в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

«Добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту — в незаконном хранении оборонной информации», — указано в материале, передает The Wall Street Journal. Там отметили, что предвыборная кампания Трампа в 2024 году может столкнуться с трудностями из-за судебных слушаний по делу.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявлено обвинение по 37 пунктам. В числе статьей, хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Согласно самой тяжелой из статей, ему грозит до 20 лет тюрьмы. По данным телеканала NBC, три статьи в деле касаются штурма Капитолия, передает RT.

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Бывшему американскому лидеру, члену Республиканской партии Дональду Трампу предъявили новое обвинение в незаконном хранении оборонной информации. Об этом говорится в документе, поступившем накануне в электронную базу суда Южного округа штата Флорида. «Добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту — в незаконном хранении оборонной информации», — указано в материале, передает The Wall Street Journal. Там отметили, что предвыборная кампания Трампа в 2024 году может столкнуться с трудностями из-за судебных слушаний по делу. Ранее сообщалось, что Трампу предъявлено обвинение по 37 пунктам. В числе статьей, хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Согласно самой тяжелой из статей, ему грозит до 20 лет тюрьмы. По данным телеканала NBC, три статьи в деле касаются штурма Капитолия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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