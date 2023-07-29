Mash: ВСУ обстреливают минометами брянское село Ломаковка

29 июля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Армия Украины обстреляла село Ломаковка (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из минометов по селу Ломаковка в Брянской области. По информации telegram-канала Mash, было зафиксировано 15 прилетов. «В эти минуты ВСУ обстреливают минометами село Ломаковка Брянской области. По нашей информации, было не меньше 15 прилетов», — говорится в публикации. Отмечается, что в результате обстрела загорелись два дома. Люди прячутся в подвалах. Официального подтверждения этой информации пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из минометов по селу Ломаковка в Брянской области. По информации telegram-канала Mash, было зафиксировано 15 прилетов. «В эти минуты ВСУ обстреливают минометами село Ломаковка Брянской области. По нашей информации, было не меньше 15 прилетов», — говорится в публикации. Отмечается, что в результате обстрела загорелись два дома. Люди прячутся в подвалах. Официального подтверждения этой информации пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.