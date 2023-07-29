Mash: ВСУ обстреливают минометами брянское село Ломаковка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, миномет, обстрел, ВСУ, дрг
Армия Украины обстреляла село Ломаковка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из минометов по селу Ломаковка в Брянской области. По информации telegram-канала Mash, было зафиксировано 15 прилетов.

«В эти минуты ВСУ обстреливают минометами село Ломаковка Брянской области. По нашей информации, было не меньше 15 прилетов», — говорится в публикации. Отмечается, что в результате обстрела загорелись два дома. Люди прячутся в подвалах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из минометов по селу Ломаковка в Брянской области. По информации telegram-канала Mash, было зафиксировано 15 прилетов. «В эти минуты ВСУ обстреливают минометами село Ломаковка Брянской области. По нашей информации, было не меньше 15 прилетов», — говорится в публикации. Отмечается, что в результате обстрела загорелись два дома. Люди прячутся в подвалах. Официального подтверждения этой информации пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...