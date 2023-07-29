29 июля 2023
28 июля 2023
27 июля 2023

Жительница ЯНАО похвасталась урожаем морошки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговля морошкой на улице. Салехард, морошка, ягоды
Жительница Яр-Сале собрала с сестрой три ведра морошки Фото:

Жительница села Яр-Сале (ЯНАО) насобирала с сестрой три ведра морошки. Об этом она рассказала журналисту URA.RU.

«Мы с сестрой в Яр-Сале насобирали три ведра морошки по 12 литров. Ягода уже была спелая. Собрали ее около поселка. Место сбора жители села прозвали „островками“» — сказала Ольга Сэротэтто журналисту URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО начался сезон сбора морошки. Жительница поселка Катравож Татьяна сообщила журналисту URA.RU, что ягода уже поспела.

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Жительница села Яр-Сале (ЯНАО) насобирала с сестрой три ведра морошки. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Мы с сестрой в Яр-Сале насобирали три ведра морошки по 12 литров. Ягода уже была спелая. Собрали ее около поселка. Место сбора жители села прозвали „островками“» — сказала Ольга Сэротэтто журналисту URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО начался сезон сбора морошки. Жительница поселка Катравож Татьяна сообщила журналисту URA.RU, что ягода уже поспела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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