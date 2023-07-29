Жительница Яр-Сале собрала с сестрой три ведра морошки
Жительница села Яр-Сале (ЯНАО) насобирала с сестрой три ведра морошки. Об этом она рассказала журналисту URA.RU.
«Мы с сестрой в Яр-Сале насобирали три ведра морошки по 12 литров. Ягода уже была спелая. Собрали ее около поселка. Место сбора жители села прозвали „островками“» — сказала Ольга Сэротэтто журналисту URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО начался сезон сбора морошки. Жительница поселка Катравож Татьяна сообщила журналисту URA.RU, что ягода уже поспела.
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