31 июля 2023

Пермские власти потратят 700 тысяч рублей на экскурсии для блогеров

Центр развития туризма Пермского края объявил конкурс на организацию блогер-тура
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей тюрьмы. Пермь-36. Пермь, музей тюрьмы
Блогеров отведут в музеи Фото:

Центр развития туризма Пермского края объявил конкурс на организацию путешествия для блогеров и представителей СМИ. Тур по достопримечательностям региона нужно будет провести для группы, состоящей из 16 человек. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 700 тысяч рублей.

«Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению блогер-тура по Пермскому краю для группы до 16 человек, куда входят блогеры, представители СМИ, сопровождающие, представитель заказчика и представитель исполнителя. Начальная и максимальная цена контракта — 730 тысяч рублей», — сказано в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что путешествие должно длиться шесть дней. За это время участников тура нужно будет отвезти в Белогорский монастырь, Чердынь, Губаху, провести экскурсии в Пермскую художественную галерею, музеи «КУБ», «Хохловка» и «Сользавод», на Усьвинские столбы, горы Ветлан и Полюд. Также исполнитель должен организовать мастер-класс по обработке камня, и устроить катание на сапбордах на территории курорта «Демидково». В стоимость контракта включены расходы на проезд в комфортабельном автобусе, трехразовое питание и проживание в гостиницах, которые имеют не менее трех звезд. Путешествие необходимо организовать до 20 августа.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти объявили конкурс на проведение еще одного блогер-тура на 18 человек. Начальная и максимальная цена контракта — до 800 тысяч рублей.

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Центр развития туризма Пермского края объявил конкурс на организацию путешествия для блогеров и представителей СМИ. Тур по достопримечательностям региона нужно будет провести для группы, состоящей из 16 человек. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 700 тысяч рублей. «Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению блогер-тура по Пермскому краю для группы до 16 человек, куда входят блогеры, представители СМИ, сопровождающие, представитель заказчика и представитель исполнителя. Начальная и максимальная цена контракта — 730 тысяч рублей», — сказано в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что путешествие должно длиться шесть дней. За это время участников тура нужно будет отвезти в Белогорский монастырь, Чердынь, Губаху, провести экскурсии в Пермскую художественную галерею, музеи «КУБ», «Хохловка» и «Сользавод», на Усьвинские столбы, горы Ветлан и Полюд. Также исполнитель должен организовать мастер-класс по обработке камня, и устроить катание на сапбордах на территории курорта «Демидково». В стоимость контракта включены расходы на проезд в комфортабельном автобусе, трехразовое питание и проживание в гостиницах, которые имеют не менее трех звезд. Путешествие необходимо организовать до 20 августа. Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти объявили конкурс на проведение еще одного блогер-тура на 18 человек. Начальная и максимальная цена контракта — до 800 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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