Пермские власти потратят 700 тысяч рублей на экскурсии для блогеров

Центр развития туризма Пермского края объявил конкурс на организацию блогер-тура

01 августа 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Блогеров отведут в музеи Фото: Алексей Гущин © URA.RU Центр развития туризма Пермского края объявил конкурс на организацию путешествия для блогеров и представителей СМИ. Тур по достопримечательностям региона нужно будет провести для группы, состоящей из 16 человек. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 700 тысяч рублей. «Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению блогер-тура по Пермскому краю для группы до 16 человек, куда входят блогеры, представители СМИ, сопровождающие, представитель заказчика и представитель исполнителя. Начальная и максимальная цена контракта — 730 тысяч рублей», — сказано в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что путешествие должно длиться шесть дней. За это время участников тура нужно будет отвезти в Белогорский монастырь, Чердынь, Губаху, провести экскурсии в Пермскую художественную галерею, музеи «КУБ», «Хохловка» и «Сользавод», на Усьвинские столбы, горы Ветлан и Полюд. Также исполнитель должен организовать мастер-класс по обработке камня, и устроить катание на сапбордах на территории курорта «Демидково». В стоимость контракта включены расходы на проезд в комфортабельном автобусе, трехразовое питание и проживание в гостиницах, которые имеют не менее трех звезд. Путешествие необходимо организовать до 20 августа. Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти объявили конкурс на проведение еще одного блогер-тура на 18 человек. Начальная и максимальная цена контракта — до 800 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центр развития туризма Пермского края объявил конкурс на организацию путешествия для блогеров и представителей СМИ. Тур по достопримечательностям региона нужно будет провести для группы, состоящей из 16 человек. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 700 тысяч рублей. «Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению блогер-тура по Пермскому краю для группы до 16 человек, куда входят блогеры, представители СМИ, сопровождающие, представитель заказчика и представитель исполнителя. Начальная и максимальная цена контракта — 730 тысяч рублей», — сказано в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что путешествие должно длиться шесть дней. За это время участников тура нужно будет отвезти в Белогорский монастырь, Чердынь, Губаху, провести экскурсии в Пермскую художественную галерею, музеи «КУБ», «Хохловка» и «Сользавод», на Усьвинские столбы, горы Ветлан и Полюд. Также исполнитель должен организовать мастер-класс по обработке камня, и устроить катание на сапбордах на территории курорта «Демидково». В стоимость контракта включены расходы на проезд в комфортабельном автобусе, трехразовое питание и проживание в гостиницах, которые имеют не менее трех звезд. Путешествие необходимо организовать до 20 августа. Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти объявили конкурс на проведение еще одного блогер-тура на 18 человек. Начальная и максимальная цена контракта — до 800 тысяч рублей.