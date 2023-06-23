Компании заплатят до 800 тысяч рублей за проведение блогер-тура в Пермском крае

24 июня 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Блогер-тур предполагает посещение знаковых туристических мест региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае ищут подрядчика для организации и проведения блогер-тура по территории региона. Начальная и максимальная цена контракта 800 тысяч рублей, указано на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». «Наименование закупки: оказание услуг по организации и проведению блогер-тура по Пермскому краю. Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000 рублей. Заявки на участие будут приниматься до 30 июня. Итоги подведут 4 июля», — сказано в описании. Согласно техзаданию, блогерам покажут Пермь, аэропорт Большое Савино, Белогорский монастырь, площадку фестиваля «ПроНебо!», соликамский музей «Сользавод», курорт в Губахе, массив Усьвинские столбы, Каменный город, этнографический музей «Хохловку» и многое другое. Тур рассчитан на 7 дней и 6 ночей. В программе значатся различные экскурсии, полеты на летательных аппаратах, катание на SUP-досках и каяках. На подрядчика также возлагается оказание транспортных услуг. Компания должна предоставить два микроавтобуса вместимостью не менее 18 человек. Блогер-тур должен быть проведен в срок до 22 июля. Ранее сообщалось, что для привлечения туристических потоков в регион власти планируют использовать рекламу в электронных системах и соцсетях. Всего на эти цели готовы были выделить чуть менее миллиона рублей. В июне появилась информация, что жителей края позвали в путешествие в Мурманскую область, чтобы посмотреть на касаток, дельфинов и китов. Организаторы тура разработали два маршрута путешествий на Кольский полуостров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае ищут подрядчика для организации и проведения блогер-тура по территории региона. Начальная и максимальная цена контракта 800 тысяч рублей, указано на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». «Наименование закупки: оказание услуг по организации и проведению блогер-тура по Пермскому краю. Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000 рублей. Заявки на участие будут приниматься до 30 июня. Итоги подведут 4 июля», — сказано в описании. Согласно техзаданию, блогерам покажут Пермь, аэропорт Большое Савино, Белогорский монастырь, площадку фестиваля «ПроНебо!», соликамский музей «Сользавод», курорт в Губахе, массив Усьвинские столбы, Каменный город, этнографический музей «Хохловку» и многое другое. Тур рассчитан на 7 дней и 6 ночей. В программе значатся различные экскурсии, полеты на летательных аппаратах, катание на SUP-досках и каяках. На подрядчика также возлагается оказание транспортных услуг. Компания должна предоставить два микроавтобуса вместимостью не менее 18 человек. Блогер-тур должен быть проведен в срок до 22 июля. Ранее сообщалось, что для привлечения туристических потоков в регион власти планируют использовать рекламу в электронных системах и соцсетях. Всего на эти цели готовы были выделить чуть менее миллиона рублей. В июне появилась информация, что жителей края позвали в путешествие в Мурманскую область, чтобы посмотреть на касаток, дельфинов и китов. Организаторы тура разработали два маршрута путешествий на Кольский полуостров.