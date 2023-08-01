Оксимирона* оштрафуют на 40 тысяч рублей

01 августа 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Пост Оксимирона в соцсетях был выпущен без указания о статусе иноагента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рэпер Мирон Федоров (Оксимирон, признан иноагентом) привлечен к административной ответственности Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Причина штрафа в отсутствии в его материале в соцсети указания о том, что он является иностранным агентом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Суд назначил Оксимирону наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Там добавили, что 31 декабря 2022 года Федоров разместил материал в социальной сети «ВКонтакте» без указания того, что информация была предоставлена и распространена иностранным агентом. Эти действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации, заключили в пресс-службе. Ранее прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд из-за призывов к сепаратизму в музыкальном клипе, размещенном на странице рэпера Мирона Федорова. Указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность России. В феврале 2022 года Оксимирон выступил против военной спецоперации России на Украине и провел несколько благотворительных концертов. Он регулярно направляет средства, собранные на этих мероприятиях, на помощь украинцам, стремящимся переселиться в Европу, передают «Дни.ру». *Рэпер Оксимирон признан в РФ иноагентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рэпер Мирон Федоров (Оксимирон, признан иноагентом) привлечен к административной ответственности Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Причина штрафа в отсутствии в его материале в соцсети указания о том, что он является иностранным агентом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Суд назначил Оксимирону наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Там добавили, что 31 декабря 2022 года Федоров разместил материал в социальной сети «ВКонтакте» без указания того, что информация была предоставлена и распространена иностранным агентом. Эти действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации, заключили в пресс-службе. Ранее прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд из-за призывов к сепаратизму в музыкальном клипе, размещенном на странице рэпера Мирона Федорова. Указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность России. В феврале 2022 года Оксимирон выступил против военной спецоперации России на Украине и провел несколько благотворительных концертов. Он регулярно направляет средства, собранные на этих мероприятиях, на помощь украинцам, стремящимся переселиться в Европу, передают «Дни.ру». *Рэпер Оксимирон признан в РФ иноагентом