Пермский священник назвал клип Оксимирона оружием

Священник в Перми поддержал иск прокуратуры в отношении песен Окисмирона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протоирей Игорь Ануфриев, возглавляющий отдел религиозного образования в Пермской епархии РПЦ, обрадовался, узнав, что московская прокуратура подала иск в отношении музыканта Оксимирона. По словам священника, клип рэпера «Последний звонок» является оружием массового поражения.

«Я очень радуюсь и всеми руками за то, чтобы этот иск был поддержан. Здесь необходима здоровая цензура, особенно для неокрепшего молодого человека. Сейчас идет духовная война. Она идет и в интернете. Подобные клипы — оружие массового поражения», — сказа Ануфриев Газете.RU.

По мнению священника, клип Оксимирона романтизирует жестокого человека, который «идет по трупам». В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что, по их мнению, в клипе музыканта содержатся «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». Ведомство требует признать его экстремистским.

Ранее URA.RU рассказывало, что Ануфриев уже высказывался за запрет клипа «Последний звонок». После этого прокуратура Пермского края сообщала о проверке видеоролика. Однако официального клипа на трек «Последний звонок» не существует. В Сети есть только фан-клип, в основу которого легли кадры из фильма «Класс». Его сюжет построен на конфликте школьника с одноклассниками. В конце фильма главный герой расстреливает своих одноклассников.