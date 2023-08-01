В украинских пабликах запустили слух про навязанный учителям Мариуполя дресс-код

02 августа 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Учителя в школах Мариуполя не обязаны одеваться одинаково (архивное фото) Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В украинских пабликах и СМИ расходится слух, что учителя в школах Мариуполя якобы обязаны носить одежду строго регламентированного цвета, иметь унифицированные прически и не пользоваться косметикой. В управлении образования администрации города и в средней общеобразовательной школе № 5 корреспонденту URA.RU опровергли информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Новости о якобы введенном российскими властями на территории нового региона дресс-коде тиражируются со ссылкой на пост в telegram-канале экс-советника проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко. «Для женщин-учителей. Запрещено красить волосы, пользоваться косметикой (любой). Одежда мрачно-серого цвета классического типа. Прическа короткая, но не „ежик“. Для длинных волос — конский хвост», — рассказал он. Однако в управлении образования администрации Мариуполя удивились такой информации. «Нет, конечно. Это в карантин маски были для всех обязательны. Какой дресс-код?» — сообщили URA.RU в ведомстве. Там добавили, что не знают о приказе, обязывающем педагогов носить одежду унифицированного цвета и фасона. Директор средней общеобразовательной школы № 5 города Ирина Фомичева также подтвердила в беседе с корреспондентом агентства, что для учителей региона регламентированный внешний вид отсутствует. «Дресс-кода как такового нет. Это право каждого учебного заведения выбирать. Есть такое понятие, как кодекс. Этот кодекс был и на территории Украины: ты не придешь в пляжном костюме в учебное заведение», — сказала она. Руководитель учебного учреждения добавила, что в школе приветствуется деловой стиль одежды. Однако сотрудникам общеобразовательного учреждения никто не указывает, как они должны одеваться и выглядеть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В украинских пабликах и СМИ расходится слух, что учителя в школах Мариуполя якобы обязаны носить одежду строго регламентированного цвета, иметь унифицированные прически и не пользоваться косметикой. В управлении образования администрации города и в средней общеобразовательной школе № 5 корреспонденту URA.RU опровергли информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Новости о якобы введенном российскими властями на территории нового региона дресс-коде тиражируются со ссылкой на пост в telegram-канале экс-советника проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко. «Для женщин-учителей. Запрещено красить волосы, пользоваться косметикой (любой). Одежда мрачно-серого цвета классического типа. Прическа короткая, но не „ежик“. Для длинных волос — конский хвост», — рассказал он. Однако в управлении образования администрации Мариуполя удивились такой информации. «Нет, конечно. Это в карантин маски были для всех обязательны. Какой дресс-код?» — сообщили URA.RU в ведомстве. Там добавили, что не знают о приказе, обязывающем педагогов носить одежду унифицированного цвета и фасона. Директор средней общеобразовательной школы № 5 города Ирина Фомичева также подтвердила в беседе с корреспондентом агентства, что для учителей региона регламентированный внешний вид отсутствует. «Дресс-кода как такового нет. Это право каждого учебного заведения выбирать. Есть такое понятие, как кодекс. Этот кодекс был и на территории Украины: ты не придешь в пляжном костюме в учебное заведение», — сказала она. Руководитель учебного учреждения добавила, что в школе приветствуется деловой стиль одежды. Однако сотрудникам общеобразовательного учреждения никто не указывает, как они должны одеваться и выглядеть.