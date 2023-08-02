Жителя Свердловской области оштрафовали за взятку курганскому преподавателю

02 августа 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Свердловского студента оштрафовали за взятку преподавателю из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Свердловской области признали виновным в даче взятки преподавателю одного из курганских вузов. Осужденного приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «В марте 2021 года, мужчина, полагая, что достиг договоренности с должностным лицом, путем перевода денежных средств за „выполненную дипломную работу“, передал преподавателю 30 000 рублей на банковскую карту. Суд, с учетом признания вины назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится на сайте ведомства. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что курганец дал взятку преподавателю вуза за написание выпускной квалификационной работы. Однако после совершения преступления студент явился в полицию с повинной. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Жителя Свердловской области признали виновным в даче взятки преподавателю одного из курганских вузов. Осужденного приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «В марте 2021 года, мужчина, полагая, что достиг договоренности с должностным лицом, путем перевода денежных средств за „выполненную дипломную работу“, передал преподавателю 30 000 рублей на банковскую карту. Суд, с учетом признания вины назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится на сайте ведомства. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что курганец дал взятку преподавателю вуза за написание выпускной квалификационной работы. Однако после совершения преступления студент явился в полицию с повинной. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.