В Тюмени два водоема пополнили список небезопасных

В пробах воды из озера Круглое и пруда Утиного в Тюмени нашли высокое содержание загрязнителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
«По состоянию на 3 августа исследовано 443 пробы воды поверхностных водоемов. Выявлялось несоответствие гигиеническим нормативам следующих водных объектов: озеро Круглое, пруд Утиный — по показателю ХПК», — сообщили в пресс-службе.
ХПК — это показатель содержания органических веществ в воде. Он демонстрирует степень загрязнения водоема.
Также в списке загрязненных оказались ранее уже «забракованные» ведомством озеро Цимлянское, пруд Плехановский, озеро Липовое и пруд Войновский. В них нашли техногенные загрязнения, а в последнем — кишечную палочку.
В перечне мест разрешенных для купания по-прежнему 12 водоемов:
- база отдыха Верхний Бор» — акватория озера Верхнее Кривое;
- центр реабилитации «Сибирь» — акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;
- акватория пруда Лесной по адресу: Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха «Пруд Лесной»);
- Тюменский район, 21 км Ялуторовского тракта — акватория озера Андреевское;
- «Ребячья республика» — акватория озера Арсеньевское (4 км от с. Салаирка на территории Салаирского МО);
- «Олимпийская Ребячка» — акватория озера Полушинское (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области);
- «Серебряный бор» — акватория озера Нижнее Кривое;
- Центр туризма и детского творчества в Ялуторовске — акватория озера Сингуль;
- «Серебряный бор» — акватория озера Якушкино;
- лагерь «Дружба» — озеро Малая Старица;
- Кулига парк — акватория озеро Бобровое на 32 км Ирбитского тракта;
- Центр закаливания «Аквайспорт» — озеро Липовое, 10 км Велижанского тракта.
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