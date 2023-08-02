В Тюмени два водоема пополнили список небезопасных

Вода в озере Круглом и пруду Утином в Тюмени признана небезопасной для людей

03 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Загрязненные озера небезопасны для человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пробах воды из озера Круглое и пруда Утиного в Тюмени нашли высокое содержание загрязнителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. «По состоянию на 3 августа исследовано 443 пробы воды поверхностных водоемов. Выявлялось несоответствие гигиеническим нормативам следующих водных объектов: озеро Круглое, пруд Утиный — по показателю ХПК», — сообщили в пресс-службе. ХПК — это показатель содержания органических веществ в воде. Он демонстрирует степень загрязнения водоема. Также в списке загрязненных оказались ранее уже «забракованные» ведомством озеро Цимлянское, пруд Плехановский, озеро Липовое и пруд Войновский. В них нашли техногенные загрязнения, а в последнем — кишечную палочку. В перечне мест разрешенных для купания по-прежнему 12 водоемов: база отдыха Верхний Бор» — акватория озера Верхнее Кривое;

центр реабилитации «Сибирь» — акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;

акватория пруда Лесной по адресу: Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха «Пруд Лесной»);

Тюменский район, 21 км Ялуторовского тракта — акватория озера Андреевское;

«Ребячья республика» — акватория озера Арсеньевское (4 км от с. Салаирка на территории Салаирского МО);

«Олимпийская Ребячка» — акватория озера Полушинское (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области);

«Серебряный бор» — акватория озера Нижнее Кривое;

Центр туризма и детского творчества в Ялуторовске — акватория озера Сингуль;

«Серебряный бор» — акватория озера Якушкино;

лагерь «Дружба» — озеро Малая Старица;

Кулига парк — акватория озеро Бобровое на 32 км Ирбитского тракта;

Центр закаливания «Аквайспорт» — озеро Липовое, 10 км Велижанского тракта.

В пробах воды из озера Круглое и пруда Утиного в Тюмени нашли высокое содержание загрязнителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. «По состоянию на 3 августа исследовано 443 пробы воды поверхностных водоемов. Выявлялось несоответствие гигиеническим нормативам следующих водных объектов: озеро Круглое, пруд Утиный — по показателю ХПК», — сообщили в пресс-службе. ХПК — это показатель содержания органических веществ в воде. Он демонстрирует степень загрязнения водоема. Также в списке загрязненных оказались ранее уже «забракованные» ведомством озеро Цимлянское, пруд Плехановский, озеро Липовое и пруд Войновский. В них нашли техногенные загрязнения, а в последнем — кишечную палочку. В перечне мест разрешенных для купания по-прежнему 12 водоемов: