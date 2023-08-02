02 августа 2023

В Тюмени два водоема пополнили список небезопасных

Вода в озере Круглом и пруду Утином в Тюмени признана небезопасной для людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Здохня и шламонакопитель МУП "Водоканал". Екатеринбург, грязная вода, загрязнение окружающей среды, озеро здохня, экология
Загрязненные озера небезопасны для человека Фото:

В пробах воды из озера Круглое и пруда Утиного в Тюмени нашли высокое содержание загрязнителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«По состоянию на 3 августа исследовано 443 пробы воды поверхностных водоемов. Выявлялось несоответствие гигиеническим нормативам следующих водных объектов: озеро Круглое, пруд Утиный — по показателю ХПК», — сообщили в пресс-службе.

ХПК — это показатель содержания органических веществ в воде. Он демонстрирует степень загрязнения водоема.

Также в списке загрязненных оказались ранее уже «забракованные» ведомством озеро Цимлянское, пруд Плехановский, озеро Липовое и пруд Войновский. В них нашли техногенные загрязнения, а в последнем — кишечную палочку.

В перечне мест разрешенных для купания по-прежнему 12 водоемов:

  • база отдыха Верхний Бор» — акватория озера Верхнее Кривое;
  • центр реабилитации «Сибирь» — акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;
  • акватория пруда Лесной по адресу: Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха «Пруд Лесной»);
  • Тюменский район, 21 км Ялуторовского тракта — акватория озера Андреевское;
  • «Ребячья республика» — акватория озера Арсеньевское (4 км от с. Салаирка на территории Салаирского МО);
  • «Олимпийская Ребячка» — акватория озера Полушинское (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области);
  • «Серебряный бор» — акватория озера Нижнее Кривое;
  • Центр туризма и детского творчества в Ялуторовске — акватория озера Сингуль;
  • «Серебряный бор» — акватория озера Якушкино;
  • лагерь «Дружба» — озеро Малая Старица;
  • Кулига парк — акватория озеро Бобровое на 32 км Ирбитского тракта;
  • Центр закаливания «Аквайспорт» — озеро Липовое, 10 км Велижанского тракта.

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В пробах воды из озера Круглое и пруда Утиного в Тюмени нашли высокое содержание загрязнителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. «По состоянию на 3 августа исследовано 443 пробы воды поверхностных водоемов. Выявлялось несоответствие гигиеническим нормативам следующих водных объектов: озеро Круглое, пруд Утиный — по показателю ХПК», — сообщили в пресс-службе. ХПК — это показатель содержания органических веществ в воде. Он демонстрирует степень загрязнения водоема. Также в списке загрязненных оказались ранее уже «забракованные» ведомством озеро Цимлянское, пруд Плехановский, озеро Липовое и пруд Войновский. В них нашли техногенные загрязнения, а в последнем — кишечную палочку. В перечне мест разрешенных для купания по-прежнему 12 водоемов:
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© Служба новостей «URA.RU»
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