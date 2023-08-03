03 августа 2023

Тюменские власти дадут привилегию на отдых детям участников СВО

В Тюменской области детям участников СВО хотят дать льготу на санаторный отдых
© Служба новостей «URA.RU»
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День воздушно-дестантных Войск. Сургут, ребенок, вдв, отец с ребенком, военные, объятия, голубые береты, ребенок на руках
Детей военных хотят оздоравливать за счет бюджета даже без наличия у них хронических болезней Фото:

Власти Тюменской области хотят снять ограничение на получение путевок в санатории Тюменской области для детей участников СВО. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона. Отмене подлежит правило о наличии у несовершеннолетних заболеваний.

«Предлагается внести изменения в постановление о предоставлении в 2023 году бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. Установить право детей участников СВО на обеспечение путевками без предъявления требований о нахождении на диспансерном учете по поводу отдельных заболеваний и перенесенных заболеваниях», — говорится в проекте властей.

По общему правилу, получить путевку в санаторий за счет бюджета могут дети, которые наблюдаются у врачей из-за наличия у них ряда хронических заболеваний, или если несовершеннолетний ранее перенес коронавирус или пневмонию. Если поправки в постановление будут приняты, детей участников СВО будут отправлять на оздоровление минуя эти условия.

Ранее URA.RU писало и о других льготах, которые получают военные и их семьи. В частности, тем, кто награжден орденами за участие в СВО или имеет звание Героя РФ, предоставят бесплатную землю.

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Власти Тюменской области хотят снять ограничение на получение путевок в санатории Тюменской области для детей участников СВО. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона. Отмене подлежит правило о наличии у несовершеннолетних заболеваний. «Предлагается внести изменения в постановление о предоставлении в 2023 году бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. Установить право детей участников СВО на обеспечение путевками без предъявления требований о нахождении на диспансерном учете по поводу отдельных заболеваний и перенесенных заболеваниях», — говорится в проекте властей. По общему правилу, получить путевку в санаторий за счет бюджета могут дети, которые наблюдаются у врачей из-за наличия у них ряда хронических заболеваний, или если несовершеннолетний ранее перенес коронавирус или пневмонию. Если поправки в постановление будут приняты, детей участников СВО будут отправлять на оздоровление минуя эти условия. Ранее URA.RU писало и о других льготах, которые получают военные и их семьи. В частности, тем, кто награжден орденами за участие в СВО или имеет звание Героя РФ, предоставят бесплатную землю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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