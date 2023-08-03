Тюменские власти дадут привилегию на отдых детям участников СВО

В Тюменской области детям участников СВО хотят дать льготу на санаторный отдых

04 августа 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Детей военных хотят оздоравливать за счет бюджета даже без наличия у них хронических болезней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Тюменской области хотят снять ограничение на получение путевок в санатории Тюменской области для детей участников СВО. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона. Отмене подлежит правило о наличии у несовершеннолетних заболеваний. «Предлагается внести изменения в постановление о предоставлении в 2023 году бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. Установить право детей участников СВО на обеспечение путевками без предъявления требований о нахождении на диспансерном учете по поводу отдельных заболеваний и перенесенных заболеваниях», — говорится в проекте властей. По общему правилу, получить путевку в санаторий за счет бюджета могут дети, которые наблюдаются у врачей из-за наличия у них ряда хронических заболеваний, или если несовершеннолетний ранее перенес коронавирус или пневмонию. Если поправки в постановление будут приняты, детей участников СВО будут отправлять на оздоровление минуя эти условия. Ранее URA.RU писало и о других льготах, которые получают военные и их семьи. В частности, тем, кто награжден орденами за участие в СВО или имеет звание Героя РФ, предоставят бесплатную землю.

Власти Тюменской области хотят снять ограничение на получение путевок в санатории Тюменской области для детей участников СВО. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона. Отмене подлежит правило о наличии у несовершеннолетних заболеваний. «Предлагается внести изменения в постановление о предоставлении в 2023 году бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. Установить право детей участников СВО на обеспечение путевками без предъявления требований о нахождении на диспансерном учете по поводу отдельных заболеваний и перенесенных заболеваниях», — говорится в проекте властей. По общему правилу, получить путевку в санаторий за счет бюджета могут дети, которые наблюдаются у врачей из-за наличия у них ряда хронических заболеваний, или если несовершеннолетний ранее перенес коронавирус или пневмонию. Если поправки в постановление будут приняты, детей участников СВО будут отправлять на оздоровление минуя эти условия. Ранее URA.RU писало и о других льготах, которые получают военные и их семьи. В частности, тем, кто награжден орденами за участие в СВО или имеет звание Героя РФ, предоставят бесплатную землю.