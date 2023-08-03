В Тюмени сбили 11-летнего велосипедиста

04 августа 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Ребенок после удара о дверь автомобиля был травмирован (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени на улице Раушана Абдуллина автомобиль BMW сбил 11-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. По предварительной информации, ребенок травмирован. «На улице Р. Абдуллина столкнулись автомобиль BMW и велосипед. 11-летний велосипедист набрал большую скорость и при съезде с велодорожки не успел остановиться перед автомобилем. Ребенок ударился в правую дверь BMW и получил травмы», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Избышева в ДТП пострадал мальчик. Ребенка сбил внедорожник.

В Тюмени на улице Раушана Абдуллина автомобиль BMW сбил 11-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. По предварительной информации, ребенок травмирован. «На улице Р. Абдуллина столкнулись автомобиль BMW и велосипед. 11-летний велосипедист набрал большую скорость и при съезде с велодорожки не успел остановиться перед автомобилем. Ребенок ударился в правую дверь BMW и получил травмы», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Избышева в ДТП пострадал мальчик. Ребенка сбил внедорожник.