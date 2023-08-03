03 августа 2023

В Тюмени сбили 11-летнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, ребенок, школьник, мальчик, велосипед
Ребенок после удара о дверь автомобиля был травмирован (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Раушана Абдуллина автомобиль BMW сбил 11-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. По предварительной информации, ребенок травмирован.

«На улице Р. Абдуллина столкнулись автомобиль BMW и велосипед. 11-летний велосипедист набрал большую скорость и при съезде с велодорожки не успел остановиться перед автомобилем. Ребенок ударился в правую дверь BMW и получил травмы», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Избышева в ДТП пострадал мальчик. Ребенка сбил внедорожник.

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В Тюмени на улице Раушана Абдуллина автомобиль BMW сбил 11-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. По предварительной информации, ребенок травмирован. «На улице Р. Абдуллина столкнулись автомобиль BMW и велосипед. 11-летний велосипедист набрал большую скорость и при съезде с велодорожки не успел остановиться перед автомобилем. Ребенок ударился в правую дверь BMW и получил травмы», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Избышева в ДТП пострадал мальчик. Ребенка сбил внедорожник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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