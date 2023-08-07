07 августа 2023

Экс-сотруднику курганского ГУ МЧС, незаконно убившему семь косуль, изменили приговор

Бывшего сотрудника курганского ГУ МЧС освободили от ответственности за незаконную охоту
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Бывшему сотруднику ГУ МЧС из Кургана изменили приговор за незаконную охоту Фото:

Экс-сотрудника курганского управления МЧС освободили от уголовной ответственности за незаконную охоту, в ходе которой он с товарищем незаконно добыл семь косуль, и назначили судебный штраф. Об апелляционном приговоре сообщает система ГАС «Правосудие».

«Уголовное дело в отношении Ш. прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ и освободить его от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба)», — говорится в постановлении Курганского областного суда. Бывший сотрудник чрезвычайного ведомства должен будет выплатить судебный штраф в размере 250 тысяч. Также у него конфискуют ружье.

Мужчины оспаривали приговор, по которому их признали виновными в незаконной охоте. Экс-сотрудника МЧС ранее приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей, его напарник был оштрафован на 450 тысяч. Также у второго мужчины конфисковали автомобиль Mazda 6, на котором охотились курганцы.

Суд постановил отменить ответственность для бывшего сотрудника МЧС, поскольку тот добровольно сообщил о совершенном преступлении. Также мужчина возместил ущерб, нанесенный во время охоты.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам, пойманным с семью тушами косуль в багажнике автомобиля, вынесли приговор. Их признали виновными в незаконной охоте и приговорили к крупным штрафам.

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Экс-сотрудника курганского управления МЧС освободили от уголовной ответственности за незаконную охоту, в ходе которой он с товарищем незаконно добыл семь косуль, и назначили судебный штраф. Об апелляционном приговоре сообщает система ГАС «Правосудие». «Уголовное дело в отношении Ш. прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ и освободить его от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба)», — говорится в постановлении Курганского областного суда. Бывший сотрудник чрезвычайного ведомства должен будет выплатить судебный штраф в размере 250 тысяч. Также у него конфискуют ружье. Мужчины оспаривали приговор, по которому их признали виновными в незаконной охоте. Экс-сотрудника МЧС ранее приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей, его напарник был оштрафован на 450 тысяч. Также у второго мужчины конфисковали автомобиль Mazda 6, на котором охотились курганцы. Суд постановил отменить ответственность для бывшего сотрудника МЧС, поскольку тот добровольно сообщил о совершенном преступлении. Также мужчина возместил ущерб, нанесенный во время охоты. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам, пойманным с семью тушами косуль в багажнике автомобиля, вынесли приговор. Их признали виновными в незаконной охоте и приговорили к крупным штрафам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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