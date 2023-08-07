Экс-сотруднику курганского ГУ МЧС, незаконно убившему семь косуль, изменили приговор

Бывшего сотрудника курганского ГУ МЧС освободили от ответственности за незаконную охоту

Бывшему сотруднику ГУ МЧС из Кургана изменили приговор за незаконную охоту Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Экс-сотрудника курганского управления МЧС освободили от уголовной ответственности за незаконную охоту, в ходе которой он с товарищем незаконно добыл семь косуль, и назначили судебный штраф. Об апелляционном приговоре сообщает система ГАС «Правосудие».

«Уголовное дело в отношении Ш. прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ и освободить его от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба)», — говорится в постановлении Курганского областного суда. Бывший сотрудник чрезвычайного ведомства должен будет выплатить судебный штраф в размере 250 тысяч. Также у него конфискуют ружье.

Мужчины оспаривали приговор, по которому их признали виновными в незаконной охоте. Экс-сотрудника МЧС ранее приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей, его напарник был оштрафован на 450 тысяч. Также у второго мужчины конфисковали автомобиль Mazda 6, на котором охотились курганцы.

Суд постановил отменить ответственность для бывшего сотрудника МЧС, поскольку тот добровольно сообщил о совершенном преступлении. Также мужчина возместил ущерб, нанесенный во время охоты.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам, пойманным с семью тушами косуль в багажнике автомобиля, вынесли приговор. Их признали виновными в незаконной охоте и приговорили к крупным штрафам.