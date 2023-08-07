В Тюменской области определили даты досрочного голосования на выборах губернатора

Досрочное голосование на выборах тюменского губернатора стартует 31 августа

Досрочное голосование пройдет в семи муниципалитетах Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Досрочные выборы губернатора Тюменской области стартуют 31 августа в труднодоступных местах Уватского района. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

«Досрочно, начиная с 31 августа в голосовании примут участие жители отдельных населенных пунктов Уватского района, а завершат его жители Тобольского района 7 сентября», — рассказали в избиркоме. Всего досрочное голосование охватит население удаленных деревень и стойбищ в семи муниципалитетах области: Голышманоском городском округе, Ярковском, Тобольском, Уватском, Сладковском, Омутинском и Нижнетавдинском районах.

Основной день выборов губернатора назначен на 10 сентября. За пост главы региона будут бороться: действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия), Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Денис Садовников (ЛДПР).