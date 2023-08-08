В ЯНАО выступит народная артистка России

В Салехарде (ЯНАО) выступит народная артистка России Лариса Долина. На сайте культурно-делового центра округа сообщается, что концерт состоится 16 ноября.
«Народная артистка России Лариса Долина представит вашему вниманию концертную программу „Лучшая“. Каждый концерт певицы — настоящий грандиозный подарок для зрителей любого возраста. В исполнении саундтреков для множества фильмов, детских сказок и мультфильмов даже самый искушенный слушатель абсолютно точно найдет музыкальную композицию себе по душе и настроению», — говорится в сообщении.
Мероприятие состоится 16 ноября на сцене культурно-делового центра. Выступление начнется в 19:00. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 4000 рублей.
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