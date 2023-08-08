08 августа 2023
07 августа 2023

В ЯНАО выступит народная артистка России

В Салехарде пройдет концерт Ларисы Долиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Лариса Долина выступит 16 ноября Фото:

В Салехарде (ЯНАО) выступит народная артистка России Лариса Долина. На сайте культурно-делового центра округа сообщается, что концерт состоится 16 ноября.

«Народная артистка России Лариса Долина представит вашему вниманию концертную программу „Лучшая“. Каждый концерт певицы — настоящий грандиозный подарок для зрителей любого возраста. В исполнении саундтреков для множества фильмов, детских сказок и мультфильмов даже самый искушенный слушатель абсолютно точно найдет музыкальную композицию себе по душе и настроению», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 16 ноября на сцене культурно-делового центра. Выступление начнется в 19:00. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 4000 рублей.

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В Салехарде (ЯНАО) выступит народная артистка России Лариса Долина. На сайте культурно-делового центра округа сообщается, что концерт состоится 16 ноября. «Народная артистка России Лариса Долина представит вашему вниманию концертную программу „Лучшая“. Каждый концерт певицы — настоящий грандиозный подарок для зрителей любого возраста. В исполнении саундтреков для множества фильмов, детских сказок и мультфильмов даже самый искушенный слушатель абсолютно точно найдет музыкальную композицию себе по душе и настроению», — говорится в сообщении. Мероприятие состоится 16 ноября на сцене культурно-делового центра. Выступление начнется в 19:00. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 4000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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