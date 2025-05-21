Фетисов потребовал латвийца вернуть медали после жесткого заявления о России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал бывшего вратаря сборной СССР Артура Ирбе вернуть медали СССР после критики России. Ирбе ранее выступил против допуска российской команды к Олимпиаде-2026.
«Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира (выигранные в составе сборной СССР) и останется просто Артуром Ирбе», — сказал Фетисов РИА Новости. Он отметил, что Ирбе был частью советской команды и тогда не высказывал подобных позиций. Такие заявления бывших одноклубников вызывают у него чувство жалости.
Артур Ирбе, ныне тренер вратарей сборной Латвии, в интервью шведской газете Dagens Nyheter выразил мнение, что сборная России не должна участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Ирбе был вратарем сборной СССР и дважды выигрывал чемпионаты мира — в 1989 и 1990 годах.
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