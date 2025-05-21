Фетисов потребовал латвийца вернуть медали после жесткого заявления о России

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Фетисов поделился, что подобные заявления бывших одноклубников вызывают у него чувство жалости
Фетисов поделился, что подобные заявления бывших одноклубников вызывают у него чувство жалости Фото:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал бывшего вратаря сборной СССР Артура Ирбе вернуть медали СССР после критики России. Ирбе ранее выступил против допуска российской команды к Олимпиаде-2026.

«Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира (выигранные в составе сборной СССР) и останется просто Артуром Ирбе», — сказал Фетисов РИА Новости. Он отметил, что Ирбе был частью советской команды и тогда не высказывал подобных позиций. Такие заявления бывших одноклубников вызывают у него чувство жалости.

Артур Ирбе, ныне тренер вратарей сборной Латвии, в интервью шведской газете Dagens Nyheter выразил мнение, что сборная России не должна участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Ирбе был вратарем сборной СССР и дважды выигрывал чемпионаты мира — в 1989 и 1990 годах.

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал бывшего вратаря сборной СССР Артура Ирбе вернуть медали СССР после критики России. Ирбе ранее выступил против допуска российской команды к Олимпиаде-2026. «Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира (выигранные в составе сборной СССР) и останется просто Артуром Ирбе», — сказал Фетисов РИА Новости. Он отметил, что Ирбе был частью советской команды и тогда не высказывал подобных позиций. Такие заявления бывших одноклубников вызывают у него чувство жалости. Артур Ирбе, ныне тренер вратарей сборной Латвии, в интервью шведской газете Dagens Nyheter выразил мнение, что сборная России не должна участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Ирбе был вратарем сборной СССР и дважды выигрывал чемпионаты мира — в 1989 и 1990 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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