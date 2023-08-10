Юрист оценила риски получить штраф за установку регистратора

Юрист Сафонова: в РФ нет прямого запрета на установку видеорегистратора в автомобиле

10 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Видеорегистратор не должен мешать обзору, заявила Марина Сафонова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юристы объяснили, что новые правила для автолюбителей, которые вступят в силу с 1 сентября, не запрещают использование видеорегистраторов, навигаторов и других устройств на лобовом стекле. Ранее новости о штрафах за установку регистратора на лобовом стекле удивили водителей. «В законодательстве нет прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов», — передает слова члена Ассоциации юристов России Марины Сафоновой РБК. Она добавила, что достаточно иметь представление о правильной установке прибора в салоне. По новым правилам, в автомобиле не должно вещей, которые ограничивают обзорность водителя. Это означает, что установка дополнительных предметов на лобовое стекло разрешена, если они не мешают водителю видеть дорогу. Из разъяснений юриста следует, что использование регистраторов и других аналогичных устройств в автомобиле не будет приводить к штрафам, если они правильно установлены и не мешают обзорности водителя. Также с 1 сентября вводятся новые уточнения относительно технического состояния автомобилей и их проверки. Изменения затрагивают тормозную систему, рулевое управление, фары, обзорность, шины, сцепное устройство, ремни безопасности, двигатель и выхлопные газы. Одно из важных изменений — запрет на использование летних шин зимой и зимних шин летом с 1 декабря, но только для легковых автомобилей и легких коммерческих машин с водительским удостоверением категории B. Проверка выполнения этих требований осуществляется при прохождении техосмотра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юристы объяснили, что новые правила для автолюбителей, которые вступят в силу с 1 сентября, не запрещают использование видеорегистраторов, навигаторов и других устройств на лобовом стекле. Ранее новости о штрафах за установку регистратора на лобовом стекле удивили водителей. «В законодательстве нет прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов», — передает слова члена Ассоциации юристов России Марины Сафоновой РБК. Она добавила, что достаточно иметь представление о правильной установке прибора в салоне. По новым правилам, в автомобиле не должно вещей, которые ограничивают обзорность водителя. Это означает, что установка дополнительных предметов на лобовое стекло разрешена, если они не мешают водителю видеть дорогу. Из разъяснений юриста следует, что использование регистраторов и других аналогичных устройств в автомобиле не будет приводить к штрафам, если они правильно установлены и не мешают обзорности водителя. Также с 1 сентября вводятся новые уточнения относительно технического состояния автомобилей и их проверки. Изменения затрагивают тормозную систему, рулевое управление, фары, обзорность, шины, сцепное устройство, ремни безопасности, двигатель и выхлопные газы. Одно из важных изменений — запрет на использование летних шин зимой и зимних шин летом с 1 декабря, но только для легковых автомобилей и легких коммерческих машин с водительским удостоверением категории B. Проверка выполнения этих требований осуществляется при прохождении техосмотра.