09 августа 2023

Тюменская порнозвезда нашла новый способ заработка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская порнозвезда хочет сдавать в аренду свою новую квартиру Фото:

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) купила квартиру в подмосковном Одинцово и теперь планирует сдавать ее в аренду. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принимаю поздравления. Приобрела двухкомнатную квартиру в Одинцово, очень рада этому событию. Ну, и, конечно же, собираюсь сдавать. Кому нужна?», — поинтересовалась Тейлор у своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что квартира нуждается в небольшом ремонте. Там, в частности, нужно заменить часть электрооборудования.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторые время она жила в Екатеринбурге. Там она работала библиотекарем и массажисткой, после чего перебралась в Москву, где начала строить карьеру порноактрисы.

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Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) купила квартиру в подмосковном Одинцово и теперь планирует сдавать ее в аренду. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принимаю поздравления. Приобрела двухкомнатную квартиру в Одинцово, очень рада этому событию. Ну, и, конечно же, собираюсь сдавать. Кому нужна?», — поинтересовалась Тейлор у своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что квартира нуждается в небольшом ремонте. Там, в частности, нужно заменить часть электрооборудования. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторые время она жила в Екатеринбурге. Там она работала библиотекарем и массажисткой, после чего перебралась в Москву, где начала строить карьеру порноактрисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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