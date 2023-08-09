Тюменская порнозвезда нашла новый способ заработка

10 августа 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Тюменская порнозвезда хочет сдавать в аренду свою новую квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) купила квартиру в подмосковном Одинцово и теперь планирует сдавать ее в аренду. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принимаю поздравления. Приобрела двухкомнатную квартиру в Одинцово, очень рада этому событию. Ну, и, конечно же, собираюсь сдавать. Кому нужна?», — поинтересовалась Тейлор у своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что квартира нуждается в небольшом ремонте. Там, в частности, нужно заменить часть электрооборудования. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторые время она жила в Екатеринбурге. Там она работала библиотекарем и массажисткой, после чего перебралась в Москву, где начала строить карьеру порноактрисы.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) купила квартиру в подмосковном Одинцово и теперь планирует сдавать ее в аренду. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принимаю поздравления. Приобрела двухкомнатную квартиру в Одинцово, очень рада этому событию. Ну, и, конечно же, собираюсь сдавать. Кому нужна?», — поинтересовалась Тейлор у своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что квартира нуждается в небольшом ремонте. Там, в частности, нужно заменить часть электрооборудования. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторые время она жила в Екатеринбурге. Там она работала библиотекарем и массажисткой, после чего перебралась в Москву, где начала строить карьеру порноактрисы.