Премию «Эмми — 2023» перенесли из-за забастовок в Голливуде 10 августа 2023 в 20:05 Размер текста - 17 + Ранее в Голливуде прошла забастовка сценаристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми — 2023» перенесли на 15 января 2024 года. Это связано с забастовкой сценаристов в Голливуде. «Новая дата мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга (15 января — прим. URA.RU) — государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев», — говорится в публикации агентства Associated Press . Трансляция будет вестись с 06:00 до 09:00 по мск. Перенос мероприятия был связан с забастовкой сценаристов в Голливуде. Перенос «Эмми — 2023» случился впервые с 2001 года. Тогда мероприятие было временно отменено из-за терактов 11 сентября. Забастовка в Голливуде началась в начале мая. Сценаристы были недовольны условиями труда. Забастовки такого рода не устраивались 15 лет. Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми — 2023» перенесли на 15 января 2024 года. Это связано с забастовкой сценаристов в Голливуде. «Новая дата мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга (15 января — прим. URA.RU) — государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев», — говорится в публикации агентства Associated Press. Трансляция будет вестись с 06:00 до 09:00 по мск. Перенос мероприятия был связан с забастовкой сценаристов в Голливуде. Перенос «Эмми — 2023» случился впервые с 2001 года. Тогда мероприятие было временно отменено из-за терактов 11 сентября. Забастовка в Голливуде началась в начале мая. Сценаристы были недовольны условиями труда. Забастовки такого рода не устраивались 15 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям