Премию «Эмми — 2023» перенесли из-за забастовок в Голливуде

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Ранее в Голливуде прошла забастовка сценаристов Фото:

Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми — 2023» перенесли на 15 января 2024 года. Это связано с забастовкой сценаристов в Голливуде.

«Новая дата мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга (15 января — прим. URA.RU) — государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев», — говорится в публикации агентства Associated Press. Трансляция будет вестись с 06:00 до 09:00 по мск. Перенос мероприятия был связан с забастовкой сценаристов в Голливуде.

Перенос «Эмми — 2023» случился впервые с 2001 года. Тогда мероприятие было временно отменено из-за терактов 11 сентября.

Забастовка в Голливуде началась в начале мая. Сценаристы были недовольны условиями труда. Забастовки такого рода не устраивались 15 лет.

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Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми — 2023» перенесли на 15 января 2024 года. Это связано с забастовкой сценаристов в Голливуде. «Новая дата мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга (15 января — прим. URA.RU) — государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев», — говорится в публикации агентства Associated Press. Трансляция будет вестись с 06:00 до 09:00 по мск. Перенос мероприятия был связан с забастовкой сценаристов в Голливуде. Перенос «Эмми — 2023» случился впервые с 2001 года. Тогда мероприятие было временно отменено из-за терактов 11 сентября. Забастовка в Голливуде началась в начале мая. Сценаристы были недовольны условиями труда. Забастовки такого рода не устраивались 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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