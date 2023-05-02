В США начали бастовать сценаристы

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Сценаристы в США вышли на забастовку 2 мая Фото:

Сценаристы начали забастовку в США из-за отказа студий Голливуда улучшать условия труда. В день забастовки истекает контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения. В него входят Netflix, Global, Sony и Warner Bros., Discovery и Disney.

«Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались», — передает портал Axios. В договоре прописаны не только условия труда сценаристов, но и все юридические вопросы. Ранее телеканал CNN предупреждал о забастовке сценаристов, которые не довольными условиями работы. Из-за протестных акций в США может быть приостановлено производство фильмов, телепрограмм и сериалов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Голливуд находится на пороге крупнейшей забастовки сценаристов за 15 лет. Отмечается, что работники не довольны уровнем заработный платы и условиями работы со стриминговыми сервисами. Также забастовка связана с борьбой за авторские права, передает RT.

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Сценаристы начали забастовку в США из-за отказа студий Голливуда улучшать условия труда. В день забастовки истекает контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения. В него входят Netflix, Global, Sony и Warner Bros., Discovery и Disney. «Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались», — передает портал Axios. В договоре прописаны не только условия труда сценаристов, но и все юридические вопросы. Ранее телеканал CNN предупреждал о забастовке сценаристов, которые не довольными условиями работы. Из-за протестных акций в США может быть приостановлено производство фильмов, телепрограмм и сериалов. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Голливуд находится на пороге крупнейшей забастовки сценаристов за 15 лет. Отмечается, что работники не довольны уровнем заработный платы и условиями работы со стриминговыми сервисами. Также забастовка связана с борьбой за авторские права, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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