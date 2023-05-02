В США начали бастовать сценаристы

02 мая 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Сценаристы в США вышли на забастовку 2 мая Фото: Анна Шерстнева © URA.RU Сценаристы начали забастовку в США из-за отказа студий Голливуда улучшать условия труда. В день забастовки истекает контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения. В него входят Netflix, Global, Sony и Warner Bros., Discovery и Disney. «Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались», — передает портал Axios . В договоре прописаны не только условия труда сценаристов, но и все юридические вопросы. Ранее телеканал CNN предупреждал о забастовке сценаристов, которые не довольными условиями работы. Из-за протестных акций в США может быть приостановлено производство фильмов, телепрограмм и сериалов. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Голливуд находится на пороге крупнейшей забастовки сценаристов за 15 лет. Отмечается, что работники не довольны уровнем заработный платы и условиями работы со стриминговыми сервисами. Также забастовка связана с борьбой за авторские права, передает RT.

Сценаристы начали забастовку в США из-за отказа студий Голливуда улучшать условия труда. В день забастовки истекает контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения. В него входят Netflix, Global, Sony и Warner Bros., Discovery и Disney. «Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались», — передает портал Axios. В договоре прописаны не только условия труда сценаристов, но и все юридические вопросы. Ранее телеканал CNN предупреждал о забастовке сценаристов, которые не довольными условиями работы. Из-за протестных акций в США может быть приостановлено производство фильмов, телепрограмм и сериалов. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Голливуд находится на пороге крупнейшей забастовки сценаристов за 15 лет. Отмечается, что работники не довольны уровнем заработный платы и условиями работы со стриминговыми сервисами. Также забастовка связана с борьбой за авторские права, передает RT.