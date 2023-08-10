В Тюмени выставили на продажу «золотую» недвижимость стоимостью в сотни миллионов

Самая дорогая коммерческая недвижимость в Тюмени выставлена на продажу за миллиард рублей

Самый дорогой лот в Тюмени — офисный центр за один миллиард рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Цена на самую дорогую коммерческую недвижимость в Тюмени — один миллиард рублей. Агентство URA.RU сделала подборку высокобюджетных объектов, выставленных на продажу на сервисе «Авито Недвижимость».

Административно-деловой центр за 1 млрд рублей

Здание площадью 21 404 кв. м. продается в Восточном микрорайоне. Объект оснащен современными системами видеонаблюдения, электронной системой доступа, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. Лот продается на торгах, посредством открытого аукциона.

Самый дорогой лот из подборки стоимостью миллиард рублей Авито

Торговый центр за 800 млн рублей

Торговый центр, расположенный на улице Ямской продавец оценил чуть меньше миллиарда рублей. Это отдельно стоящее здание, где есть два этажа и цоколь, его общая площадь — 12186 кв. м. Автор объявления отмечает, что в ТЦ высокий клиентопоток, а помещения снимают такие крупные магазины, как DNS, «Кари» и «Перекресток».

Офис на берегу пруда

Семиэтажное здание на берегу пруда площадью 17 кв. м. расположено на улице 50 лет ВЛКСМ. Цена продажи — 650 млн рублей. Здесь выполнено панорамное остекление, есть готовые чаши под бассейны, свободная планировка помещений, а также большая парковка в цоколе.

Здание расположено в районе улицы 50 лет ВЛКСМ Авито

Торговый центр в районе автовокзала

В Ленинском районе выставлено на продажу здание свободного назначения за 600 млн рублей. Оно расположено на одной из главных улиц города, с интенсивным трафиком, напротив автовокзала. Здесь можно разместить многофункциональный центр, офис, торговые площади, банк, фитнес-центр и многое другое. Как отмечает автор объявления, это одно из самых красивых архитектурных зданий в Тюмени.

Офисный центр за полмиллиарда рублей

За 550 млн рублей на улице Республики продается административное здание, включая технические и складские помещения, а также гараж. Территория огорожена, есть КПП и пост охраны. Само здание подключено к центральным коммуникациям, оборудовано всеми необходимыми системами сигнализации/безопасности, системами кондиционирования помещений.

Здание расположено в центральной части города Авито

Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени выросли цены на коммерческую недвижимость. Риелторы связывают тенденцию со сносом крупных объектов.