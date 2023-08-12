Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Российская ПВО сбила беспилотник Украины над Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Утром 13 августа армия России над территорией Белгородской области сбила беспилотник Вооруженных сил Украины, который был запущен для атаки по объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны России в
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.