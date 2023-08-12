12 августа 2023

Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Российская ПВО сбила беспилотник Украины над Белгородской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Утром 13 августа армия России над территорией Белгородской области сбила беспилотник Вооруженных сил Украины, который был запущен для атаки по объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram. Отмечается, что никто не пострадал и ничто не разрушено. В Минобороны сообщили, что киевским властям не удалось осуществить теракт.

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Утром 13 августа армия России над территорией Белгородской области сбила беспилотник Вооруженных сил Украины, который был запущен для атаки по объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram. Отмечается, что никто не пострадал и ничто не разрушено. В Минобороны сообщили, что киевским властям не удалось осуществить теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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