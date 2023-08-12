Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

13 августа 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила беспилотник Украины над Белгородской областью Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 13 августа армия России над территорией Белгородской области сбила беспилотник Вооруженных сил Украины, который был запущен для атаки по объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram . Отмечается, что никто не пострадал и ничто не разрушено. В Минобороны сообщили, что киевским властям не удалось осуществить теракт.

Утром 13 августа армия России над территорией Белгородской области сбила беспилотник Вооруженных сил Украины, который был запущен для атаки по объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram. Отмечается, что никто не пострадал и ничто не разрушено. В Минобороны сообщили, что киевским властям не удалось осуществить теракт.