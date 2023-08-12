Украинские войска пытались атаковать Белгородскую область беспилотником. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В субботу около 17:30 пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотников по объектам на территории России. Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве, отметив, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее о беспилотнике, сбитом на подлете к белгородскому Шебекино сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Информации о разрушениях у губернатора на тот момент не было. Эта атака является четвертой за день попыткой ВСУ ударить по российским регионом. URA.RU собрало главную информацию о трех других атаках ВСУ по Крыму в одном материале.
Telegram-канал Shot публикует видео сбитого в Белгородской области беспилотника. Авторы поста также утверждают об отсутствии повреждений из-за падения БПЛА.
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