Минобороны РФ заявило о попытке Киева устроить теракт в Белгородской области. Видео

12 августа 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник был сбит на подлете к Шебекино Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin Украинские войска пытались атаковать Белгородскую область беспилотником. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В субботу около 17:30 пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотников по объектам на территории России. Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве, отметив, что пострадавших и разрушений нет. Ранее о беспилотнике, сбитом на подлете к белгородскому Шебекино сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Информации о разрушениях у губернатора на тот момент не было. Эта атака является четвертой за день попыткой ВСУ ударить по российским регионом. URA.RU собрало главную информацию о трех других атаках ВСУ по Крыму в одном материале. Telegram-канал Shot публикует видео сбитого в Белгородской области беспилотника. Авторы поста также утверждают об отсутствии повреждений из-за падения БПЛА.

Украинские войска пытались атаковать Белгородскую область беспилотником. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В субботу около 17:30 пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотников по объектам на территории России. Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве, отметив, что пострадавших и разрушений нет. Ранее о беспилотнике, сбитом на подлете к белгородскому Шебекино сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Информации о разрушениях у губернатора на тот момент не было. Эта атака является четвертой за день попыткой ВСУ ударить по российским регионом. URA.RU собрало главную информацию о трех других атаках ВСУ по Крыму в одном материале. Telegram-канал Shot публикует видео сбитого в Белгородской области беспилотника. Авторы поста также утверждают об отсутствии повреждений из-за падения БПЛА.