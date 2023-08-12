ВСУ в четвертый раз за день атаковали российский регион

Губернатор Гладков сообщил о беспилотнике возле Шебекино
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Информации о пострадавших из-за падения беспилотника нет Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области над Шебекинским городским округов сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее днем украинские войска трижды пытались атаковать Крым. В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении всех ударов Киева.

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В Белгородской области над Шебекинским городским округов сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Ранее днем украинские войска трижды пытались атаковать Крым. В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении всех ударов Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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