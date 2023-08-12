ВСУ в четвертый раз за день атаковали российский регион Губернатор Гладков сообщил о беспилотнике возле Шебекино 12 августа 2023 в 19:52 Размер текста - 17 + Информации о пострадавших из-за падения беспилотника нет Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области над Шебекинским городским округов сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Глава региона уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Ранее днем украинские войска трижды пытались атаковать Крым. В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении всех ударов Киева. В Белгородской области над Шебекинским городским округов сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Ранее днем украинские войска трижды пытались атаковать Крым. В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении всех ударов Киева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям