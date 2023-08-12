ВСУ в четвертый раз за день атаковали российский регион

Информации о пострадавших из-за падения беспилотника нет
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области над Шебекинским городским округов сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем
Ранее днем украинские войска трижды пытались атаковать Крым. В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении всех ударов Киева.
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