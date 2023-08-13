В День области тюменцы бесплатно прокатятся на каруселях

На аттракционах можно будет бесплатно прокатиться до 18:00 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В честь Дня области тюменцы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах на Цветной бульваре. Свободный вход предусмотрен на карусели «Али-Баба» и «Клоун». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Городского парка культуры и отдыха.

«Уважаемые жители и гости Тюменской области! В понедельник, 14 августа, наш парк дарит бесплатное катание на семейном аттракционе „Али-Баба“ и детском аттракционе „Клоун“ в честь празднования Дня Тюменской Области», — такое сообщение появилось на сайте парка.

Бесплатно прокатиться на каруселях можно будет с 10:00 до 18:00. Во вторник, 15 августа, на аттракционы будет действовать скидка 30%.