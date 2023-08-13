13 августа 2023
12 августа 2023

В День области тюменцы бесплатно прокатятся на каруселях

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция к празднованию дня Российского флага. Тюмень, лето, аттракционы, пешеходы, день флага рф, цветной бульвар
На аттракционах можно будет бесплатно прокатиться до 18:00 Фото:

В честь Дня области тюменцы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах на Цветной бульваре. Свободный вход предусмотрен на карусели «Али-Баба» и «Клоун». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Городского парка культуры и отдыха.

«Уважаемые жители и гости Тюменской области! В понедельник, 14 августа, наш парк дарит бесплатное катание на семейном аттракционе „Али-Баба“ и детском аттракционе „Клоун“ в честь празднования Дня Тюменской Области», — такое сообщение появилось на сайте парка.

Бесплатно прокатиться на каруселях можно будет с 10:00 до 18:00. Во вторник, 15 августа, на аттракционы будет действовать скидка 30%.

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В честь Дня области тюменцы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах на Цветной бульваре. Свободный вход предусмотрен на карусели «Али-Баба» и «Клоун». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Городского парка культуры и отдыха. «Уважаемые жители и гости Тюменской области! В понедельник, 14 августа, наш парк дарит бесплатное катание на семейном аттракционе „Али-Баба“ и детском аттракционе „Клоун“ в честь празднования Дня Тюменской Области», — такое сообщение появилось на сайте парка. Бесплатно прокатиться на каруселях можно будет с 10:00 до 18:00. Во вторник, 15 августа, на аттракционы будет действовать скидка 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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