13 августа 2023

В Кургане подросток напал на мужчину посреди улицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж "Бабьи пески". Курган , полиция, мвд россии, наряд полиции
Полиция проверит инцидент с нападением подростка на курганца Фото:

В курганском микрорайоне Утяк подросток напал на мужчину на улице. Молодой человек подбежал к выглядящему нетрезвым мужчине и сильно толкнул его в спину. Видео появилось в городских telegram-каналах.

«В Утяке подросток жестко толкнул мужчину», — рассказали в telegram-канале «Курганистан». Приславший видео подписчик рассказал, что в микрорайоне группа подростков терроризирует и издевается над населением.

На видео молодой человек предлагает друзьям пнуть идущего мужчину. После этого он подбегает сзади к прохожему и сильно толкает в спину. Мужчина падает, а подросток убегает.

Редакция обратилась в управление МВД с просьбой прокомментировать инцидент. В полиции ответили, что «происшествие зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Курганской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение».

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В курганском микрорайоне Утяк подросток напал на мужчину на улице. Молодой человек подбежал к выглядящему нетрезвым мужчине и сильно толкнул его в спину. Видео появилось в городских telegram-каналах. «В Утяке подросток жестко толкнул мужчину», — рассказали в telegram-канале «Курганистан». Приславший видео подписчик рассказал, что в микрорайоне группа подростков терроризирует и издевается над населением. На видео молодой человек предлагает друзьям пнуть идущего мужчину. После этого он подбегает сзади к прохожему и сильно толкает в спину. Мужчина падает, а подросток убегает. Редакция обратилась в управление МВД с просьбой прокомментировать инцидент. В полиции ответили, что «происшествие зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Курганской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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