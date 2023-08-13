Полиция проверит инцидент с нападением подростка на курганца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском микрорайоне Утяк подросток напал на мужчину на улице. Молодой человек подбежал к выглядящему нетрезвым мужчине и сильно толкнул его в спину. Видео появилось в городских telegram-каналах.

«В Утяке подросток жестко толкнул мужчину», — рассказали в telegram-канале «Курганистан». Приславший видео подписчик рассказал, что в микрорайоне группа подростков терроризирует и издевается над населением.

На видео молодой человек предлагает друзьям пнуть идущего мужчину. После этого он подбегает сзади к прохожему и сильно толкает в спину. Мужчина падает, а подросток убегает.

Редакция обратилась в управление МВД с просьбой прокомментировать инцидент. В полиции ответили, что «происшествие зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Курганской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение».