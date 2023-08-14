В Тюмени загорелся цветочный магазин известной сети. Видео

В Тюмени произошел пожар в магазине сети Fan fan tulpan

15 августа 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

В цветочном замкнуло холодильное оборудование Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени случился пожар в бутике цветочного магазина Fan fan tulpan, что на Федюнинского, 56. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «15 августа поступил вызов о пожаре в помещении цветочного магазина на Федюнинского, 56. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание холодильного оборудования. На месте работали 13 сотрудников и четыре единицы спецтехники. Пострадавших и погибших нет». — рассказали URA.RU в пресс-службе. По данному адресу, в микрорайоне Ново-Патрушево, расположен бутик сети цветочных магазинов Fan fan tulpan. Кадрами того, как происходил пожар и его тушение, очевидцы поделились в соцсетях.

В Тюмени случился пожар в бутике цветочного магазина Fan fan tulpan, что на Федюнинского, 56. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «15 августа поступил вызов о пожаре в помещении цветочного магазина на Федюнинского, 56. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание холодильного оборудования. На месте работали 13 сотрудников и четыре единицы спецтехники. Пострадавших и погибших нет». — рассказали URA.RU в пресс-службе. По данному адресу, в микрорайоне Ново-Патрушево, расположен бутик сети цветочных магазинов Fan fan tulpan. Кадрами того, как происходил пожар и его тушение, очевидцы поделились в соцсетях.