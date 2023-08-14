14 августа 2023

В Тюмени загорелся цветочный магазин известной сети. Видео

В Тюмени произошел пожар в магазине сети Fan fan tulpan
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветочный магазин. Екатеринбург, букет, цветочный магазин, флористика, цветы, магазин цветов, салон цветов
В цветочном замкнуло холодильное оборудование Фото:

В Тюмени случился пожар в бутике цветочного магазина Fan fan tulpan, что на Федюнинского, 56. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«15 августа поступил вызов о пожаре в помещении цветочного магазина на Федюнинского, 56. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание холодильного оборудования. На месте работали 13 сотрудников и четыре единицы спецтехники. Пострадавших и погибших нет». — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По данному адресу, в микрорайоне Ново-Патрушево, расположен бутик сети цветочных магазинов Fan fan tulpan. Кадрами того, как происходил пожар и его тушение, очевидцы поделились в соцсетях.

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В Тюмени случился пожар в бутике цветочного магазина Fan fan tulpan, что на Федюнинского, 56. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «15 августа поступил вызов о пожаре в помещении цветочного магазина на Федюнинского, 56. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание холодильного оборудования. На месте работали 13 сотрудников и четыре единицы спецтехники. Пострадавших и погибших нет». — рассказали URA.RU в пресс-службе. По данному адресу, в микрорайоне Ново-Патрушево, расположен бутик сети цветочных магазинов Fan fan tulpan. Кадрами того, как происходил пожар и его тушение, очевидцы поделились в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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