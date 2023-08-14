В Тюмени случился пожар в бутике цветочного магазина Fan fan tulpan, что на Федюнинского, 56. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
«15 августа поступил вызов о пожаре в помещении цветочного магазина на Федюнинского, 56. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание холодильного оборудования. На месте работали 13 сотрудников и четыре единицы спецтехники. Пострадавших и погибших нет». — рассказали URA.RU в пресс-службе.
По данному адресу, в микрорайоне Ново-Патрушево, расположен бутик сети цветочных магазинов Fan fan tulpan. Кадрами того, как происходил пожар и его тушение, очевидцы поделились в соцсетях.
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