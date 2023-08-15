Тюменец устроил стрельбу из-за уличных гонщиков

16 августа 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 15 августа на улице Маяковского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени конфликт между мужчиной и уличными гонщиками привел к стрельбе. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 15 августа на улице Маяковского. «Два пьяных деда вышли на улицу и начали стрелять по машинам и по молодежи, которые дрифтовали возле их дома. Они прострелили ногу 16-ти летнему подростку, один из дедов заставил сесть на колени подростка и извиниться. Приехала полиция и забрала этих двоих», — сообщил пользователь в группе «ЧС Тюмень». В УМВД России по Тюменской области агентству URA.RU сообщили, что ссора произошла между одним мужчиной и группой молодых людей, во время которой 53-летний тюменец выстрелил в воздух. Как добавили в пресс-службе ведомства, с травмами в полицию никто не обращался. «Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции, участники инцидента задержаны и доставлены в отдел. Полицейскими установлено, что между группой молодых людей и мужчиной 1970 года рождения произошел конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел в воздух из принадлежащего ему оружия. Сотрудниками полиции оружие изъято и направлено на экспертизу. Опрошены свидетели происшествия. По факту телесных повреждений в отдел полиции никто не обращался», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени конфликт между мужчиной и уличными гонщиками привел к стрельбе. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 15 августа на улице Маяковского. «Два пьяных деда вышли на улицу и начали стрелять по машинам и по молодежи, которые дрифтовали возле их дома. Они прострелили ногу 16-ти летнему подростку, один из дедов заставил сесть на колени подростка и извиниться. Приехала полиция и забрала этих двоих», — сообщил пользователь в группе «ЧС Тюмень». В УМВД России по Тюменской области агентству URA.RU сообщили, что ссора произошла между одним мужчиной и группой молодых людей, во время которой 53-летний тюменец выстрелил в воздух. Как добавили в пресс-службе ведомства, с травмами в полицию никто не обращался. «Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции, участники инцидента задержаны и доставлены в отдел. Полицейскими установлено, что между группой молодых людей и мужчиной 1970 года рождения произошел конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел в воздух из принадлежащего ему оружия. Сотрудниками полиции оружие изъято и направлено на экспертизу. Опрошены свидетели происшествия. По факту телесных повреждений в отдел полиции никто не обращался», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.