Тюменцы потратили миллиарды рублей маткапитала на оплату ипотеки

16 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Более пять тысяч семей оплатили кредиты в банках с помощью маткапитала Фото: Анна Майорова © URA.RU С начала года тюменцы потратили 2,9 млрд рублей средств материнского капитала на оплату ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по Тюменской области. «С начала года 767 семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. По заявлениям таких семей ОСФР по Тюменской области перечислил в этом году 395 млн рублей. Еще более пять тысяч семей оплатили кредиты в банках на общую сумму порядка 2,9 млрд. рублей», — рассказали в ведомстве. В социальном фонде напомнили, что деньги на улучшение жилищных условий можно потратить, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке — тогда деньги можно внести сразу после рождения (усыновления) ребенка.

С начала года тюменцы потратили 2,9 млрд рублей средств материнского капитала на оплату ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по Тюменской области. «С начала года 767 семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. По заявлениям таких семей ОСФР по Тюменской области перечислил в этом году 395 млн рублей. Еще более пять тысяч семей оплатили кредиты в банках на общую сумму порядка 2,9 млрд. рублей», — рассказали в ведомстве. В социальном фонде напомнили, что деньги на улучшение жилищных условий можно потратить, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке — тогда деньги можно внести сразу после рождения (усыновления) ребенка.