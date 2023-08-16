Курганцы создали преступную группу, которая помогала бизнесменам обманывать налоговую

Курганцы обманывали налоговую при помощи группы предпринимателей

17 августа 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Преступникам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Следователи расследовали схему преступной группы курганцев, которую использовали предприниматели для обмана налоговой службы. Об этом сообщает Следственный Комитет РФ по Курганской области на сайте. «По данным следствия, в 2017—2021 гг. в целях осуществления незаконной банковской деятельности, в отсутствие лицензии обвиняемые приискали несколько организаций, заинтересованных в обналичивании денежных средств. Используя подложные документы, предприимчивые курганцы под видом поставок товаров и оказания услуг привлекли со счетов указанных организаций на подконтрольные им счета денежные средства на общую сумму не менее 140 млн рублей», — сообщается на сайте. По данным сайта, всего в преступной деятельности обвиняются три курганца. Деньги, поступающие по поддельным платежным документам на банковские счета, преступники обналичивали. При этом коммерческих организаций, подконтрольных курганцам, было несколько десятков. Незаконный доход обвиняемых за время деятельности составил не менее 18 млн рублей, что является особо крупным размером. МВД по Курганской области в telegram-канале «Полиция Курганской области» написали, что фигурантам дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На время следствия они находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло число преступлений, совершенных организованными преступными группировками (ОПГ). За первое полугодие в области задокументировано 252 преступления, совершенных ОПГ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи расследовали схему преступной группы курганцев, которую использовали предприниматели для обмана налоговой службы. Об этом сообщает Следственный Комитет РФ по Курганской области на сайте. «По данным следствия, в 2017—2021 гг. в целях осуществления незаконной банковской деятельности, в отсутствие лицензии обвиняемые приискали несколько организаций, заинтересованных в обналичивании денежных средств. Используя подложные документы, предприимчивые курганцы под видом поставок товаров и оказания услуг привлекли со счетов указанных организаций на подконтрольные им счета денежные средства на общую сумму не менее 140 млн рублей», — сообщается на сайте. По данным сайта, всего в преступной деятельности обвиняются три курганца. Деньги, поступающие по поддельным платежным документам на банковские счета, преступники обналичивали. При этом коммерческих организаций, подконтрольных курганцам, было несколько десятков. Незаконный доход обвиняемых за время деятельности составил не менее 18 млн рублей, что является особо крупным размером. МВД по Курганской области в telegram-канале «Полиция Курганской области» написали, что фигурантам дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На время следствия они находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло число преступлений, совершенных организованными преступными группировками (ОПГ). За первое полугодие в области задокументировано 252 преступления, совершенных ОПГ.