17 августа 2023

Тюменка обманом присвоила квартиру сына-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит духовника Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрита Илия в Курган, инвалид колясочник
Женщина воспользовалась беспомощностью сына Фото:

Жительница Тюмени, воспользовавшись недееспособностью сына, обманом завладела его квартирой. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Установлено, что в феврале 2020 года между заявителем и его матерью заключен договор дарения квартиры. При этом женщина воспользовалась доверительными отношениями с сыном и получила недвижимость в собственность, введя его в заблуждение относительно существа и последствий сделки. Кроме того, в момент заключения договора дарения, в силу заболевания, заявитель не осознавал совершаемых в отношении его противоправных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал сделку недействительной. Мать с таким решением не согласилась и подала апелляцию. В настоящий момент суд оставил постановление без изменений.

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Жительница Тюмени, воспользовавшись недееспособностью сына, обманом завладела его квартирой. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Установлено, что в феврале 2020 года между заявителем и его матерью заключен договор дарения квартиры. При этом женщина воспользовалась доверительными отношениями с сыном и получила недвижимость в собственность, введя его в заблуждение относительно существа и последствий сделки. Кроме того, в момент заключения договора дарения, в силу заболевания, заявитель не осознавал совершаемых в отношении его противоправных действий», — говорится в сообщении ведомства. Суд признал сделку недействительной. Мать с таким решением не согласилась и подала апелляцию. В настоящий момент суд оставил постановление без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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