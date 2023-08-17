Тюменка обманом присвоила квартиру сына-инвалида

Женщина воспользовалась беспомощностью сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюмени, воспользовавшись недееспособностью сына, обманом завладела его квартирой. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Установлено, что в феврале 2020 года между заявителем и его матерью заключен договор дарения квартиры. При этом женщина воспользовалась доверительными отношениями с сыном и получила недвижимость в собственность, введя его в заблуждение относительно существа и последствий сделки. Кроме того, в момент заключения договора дарения, в силу заболевания, заявитель не осознавал совершаемых в отношении его противоправных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал сделку недействительной. Мать с таким решением не согласилась и подала апелляцию. В настоящий момент суд оставил постановление без изменений.