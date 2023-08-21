Ситибанк ограничит покупку и прием валюты в кассах с 22 августа

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Клипарт. Екатеринбург, обмен валюты, доллары, валюта, дедолларизация
С 22 августа Ситибанк не будет принимать доллары и евро через кассы Фото:
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Доллары и евро «бьют» по рублю

Ситибанк и Райффайзенбанк приостановили прием наличных валют через кассу. Банк «Тинькофф» не стал создавать такие ограничение, но ввел комиссию в размере 10%.

«С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — говорится в сообщении пресс-службы банка. Ранее такие ограничения ввели и другие банки.

С 1 августа Райффайзенбанк перестал принимать наличную валюту через кассу. В организации отметили, что это связано с необходимостью эффективно управлять валютной позиции банка. В конце июля 12 из 13 значимых банков перестали принимать евро и доллары через банкоматы, передает RT. Это связано с тем, что кредитные организации находятся под западными санкциями, а их корреспондентские счета за рубежом заморожены, сообщает телеканал 360.

В «Тинькофф» пока можно продавать валюту. Только за это банк берет комиссию в 10%.

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Ситибанк и Райффайзенбанк приостановили прием наличных валют через кассу. Банк «Тинькофф» не стал создавать такие ограничение, но ввел комиссию в размере 10%. «С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — говорится в сообщении пресс-службы банка. Ранее такие ограничения ввели и другие банки. С 1 августа Райффайзенбанк перестал принимать наличную валюту через кассу. В организации отметили, что это связано с необходимостью эффективно управлять валютной позиции банка. В конце июля 12 из 13 значимых банков перестали принимать евро и доллары через банкоматы, передает RT. Это связано с тем, что кредитные организации находятся под западными санкциями, а их корреспондентские счета за рубежом заморожены, сообщает телеканал 360. В «Тинькофф» пока можно продавать валюту. Только за это банк берет комиссию в 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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