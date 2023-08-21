Ситибанк ограничит покупку и прием валюты в кассах с 22 августа

Ситибанк и Райффайзенбанк приостановили прием наличных валют через кассу. Банк «Тинькофф» не стал создавать такие ограничение, но ввел комиссию в размере 10%.
«С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — говорится в сообщении пресс-службы банка. Ранее такие ограничения ввели и другие банки.
С 1 августа Райффайзенбанк перестал принимать наличную валюту через кассу. В организации отметили, что это связано с необходимостью эффективно управлять валютной позиции банка. В конце июля 12 из 13 значимых банков перестали принимать евро и доллары через банкоматы, передает RT. Это связано с тем, что кредитные организации находятся под западными санкциями, а их корреспондентские счета за рубежом заморожены, сообщает телеканал 360.
В «Тинькофф» пока можно продавать валюту. Только за это банк берет комиссию в 10%.
Ситибанк и Райффайзенбанк приостановили прием наличных валют через кассу. Банк «Тинькофф» не стал создавать такие ограничение, но ввел комиссию в размере 10%. «С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — говорится в сообщении пресс-службы банка. Ранее такие ограничения ввели и другие банки. С 1 августа Райффайзенбанк перестал принимать наличную валюту через кассу. В организации отметили, что это связано с необходимостью эффективно управлять валютной позиции банка. В конце июля 12 из 13 значимых банков перестали принимать евро и доллары через банкоматы, передает RT. Это связано с тем, что кредитные организации находятся под западными санкциями, а их корреспондентские счета за рубежом заморожены, сообщает телеканал 360. В «Тинькофф» пока можно продавать валюту. Только за это банк берет комиссию в 10%.