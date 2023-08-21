В Тюмени нашли способ, как быстрее и дороже продать квартиру

В Тюмени появились услуги по подготовке квартиры к продаже

22 августа 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Тюменцы все чаще прибегают к услугам специалиста, который подготовит квартиру к продаже и сделает профессиональные фото Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюмени начали предлагать услуги хоумстейджера — специалиста, который декорирует квартиру под продажу или аренду. Об этом сообщила тюменка, воспользовавшаяся такой услугой. По ее словам, небольшие изменения в интерьере помогли ускорить продажу квартиры и даже выиграть в цене. «Мы обратились к хоумстейджеру, когда долго не могли продать квартиру. Не понимали, в чем дело. И цену выставили адекватную, и район популярный — „Правобережный“, но результатов не было. Оценили фото, которые нам сделали от агентства и поняли, что в них как будто нет жизни. Тогда мы приняли решение обратиться к специалисту. В итоге, сделав фото с обновленным интерьером, мы продали квартиру за две недели за сумму, которую изначально выставили, без торгов», — рассказала тюменка. По словам девушки, кардинальных изменений в интерьере не было. Специалист принесла с собой необходимые элементы декора — текстиль, вазы, статуэтки, подушки, свечи — и сделала новые фото. «Разница была колоссальной. На новых фото квартира как будто ожила, стала более уютной и, видимо, покупатели прочувствовали это настроение», — рассказала тюменка. Специалист в риелтерском сообществе подтвердил агентству, что горожане все чаще пользуются такими услугами. По его словам, кардинальных затрат это не несет, но реально позволяет ускорить продажу квартиры. В качестве еще одного способа быстрей сделки риелторы называют возможность продажи полностью меблированной квартиры. «Часто так бывает, что в Тюмень переезжают целыми семьями с севера и им как раз нужно такое жилье, где не надо делать ремонт и покупать технику и мебель», — рассказал риелтор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени начали предлагать услуги хоумстейджера — специалиста, который декорирует квартиру под продажу или аренду. Об этом сообщила тюменка, воспользовавшаяся такой услугой. По ее словам, небольшие изменения в интерьере помогли ускорить продажу квартиры и даже выиграть в цене. «Мы обратились к хоумстейджеру, когда долго не могли продать квартиру. Не понимали, в чем дело. И цену выставили адекватную, и район популярный — „Правобережный“, но результатов не было. Оценили фото, которые нам сделали от агентства и поняли, что в них как будто нет жизни. Тогда мы приняли решение обратиться к специалисту. В итоге, сделав фото с обновленным интерьером, мы продали квартиру за две недели за сумму, которую изначально выставили, без торгов», — рассказала тюменка. По словам девушки, кардинальных изменений в интерьере не было. Специалист принесла с собой необходимые элементы декора — текстиль, вазы, статуэтки, подушки, свечи — и сделала новые фото. «Разница была колоссальной. На новых фото квартира как будто ожила, стала более уютной и, видимо, покупатели прочувствовали это настроение», — рассказала тюменка. Специалист в риелтерском сообществе подтвердил агентству, что горожане все чаще пользуются такими услугами. По его словам, кардинальных затрат это не несет, но реально позволяет ускорить продажу квартиры. В качестве еще одного способа быстрей сделки риелторы называют возможность продажи полностью меблированной квартиры. «Часто так бывает, что в Тюмень переезжают целыми семьями с севера и им как раз нужно такое жилье, где не надо делать ремонт и покупать технику и мебель», — рассказал риелтор.