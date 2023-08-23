23 августа 2023

Гастробренду из города-призрака в ЯНАО выбрали слоган

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый инвестфорум Шадринск, угощение, пряники
Жительнице, придумавшей слоган, подарят большой Мангазейский пряник (архивное фото) Фото:

В ЯНАО Мангазейскому прянику, который стал брендом региона, выбрали слоган. Об этом сообщили в telegram-канале музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского. Жительнице, придумавшей слоган, подарят большой Мангазейский пряник.

«Победитель определился после долгих дебатов. Им становится Оля за слоган „Древний вкус — современное удовольствие“ она получает главный подарок: большой Мангазейский пряник и сувенирную продукцию из серии „Влюбленные в Север“», — сообщили в telegram-канале музея.

Также жюри отметили слоганы «Открой пряничный мир Мангазеи» и « С чашкой чая из кипрея съешьте пряник с Мангазеи». Их авторам вручат призы.

Ранее URA.RU писало, что Мангазейский пряник станет новым гастрономическим брендом. Изделие выпекают в реплике формы, найденной в Мангазее. Этот город основали в 17 веке русские первопроходцы на реке Таз, позднее жители покинули это место.

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В ЯНАО Мангазейскому прянику, который стал брендом региона, выбрали слоган. Об этом сообщили в telegram-канале музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского. Жительнице, придумавшей слоган, подарят большой Мангазейский пряник. «Победитель определился после долгих дебатов. Им становится Оля за слоган „Древний вкус — современное удовольствие“ она получает главный подарок: большой Мангазейский пряник и сувенирную продукцию из серии „Влюбленные в Север“», — сообщили в telegram-канале музея. Также жюри отметили слоганы «Открой пряничный мир Мангазеи» и « С чашкой чая из кипрея съешьте пряник с Мангазеи». Их авторам вручат призы. Ранее URA.RU писало, что Мангазейский пряник станет новым гастрономическим брендом. Изделие выпекают в реплике формы, найденной в Мангазее. Этот город основали в 17 веке русские первопроходцы на реке Таз, позднее жители покинули это место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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