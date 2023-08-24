Пермяк попался на даче взятки сотруднику ФСБ

25 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали при передаче взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае ранее судимый 44-летний мужчина приговорен к уголовному штрафу за попытку дать взятку сотруднику УФСБ. Преступление, как сообщается на сайте ГУФССП по краю, было совершено в июне. «В суде было установлено, что мужчина пытался передать сотруднику УФСБ взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение доследственной проверки в отношении его супруги-индивидуального предпринимателя. Женщина подозревалась в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту „Жилье и городская среда“. Передача денег происходила под контролем оперативников ФСБ и взяткодатель был задержан с поличным», — поясняет пресс-служба ведомства. Суд признал пермяка виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 2 млн рублей. Также у осужденного конфискованы денежные средства в размере суммы взятки.

В Пермском крае ранее судимый 44-летний мужчина приговорен к уголовному штрафу за попытку дать взятку сотруднику УФСБ. Преступление, как сообщается на сайте ГУФССП по краю, было совершено в июне. «В суде было установлено, что мужчина пытался передать сотруднику УФСБ взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение доследственной проверки в отношении его супруги-индивидуального предпринимателя. Женщина подозревалась в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту „Жилье и городская среда“. Передача денег происходила под контролем оперативников ФСБ и взяткодатель был задержан с поличным», — поясняет пресс-служба ведомства. Суд признал пермяка виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 2 млн рублей. Также у осужденного конфискованы денежные средства в размере суммы взятки.